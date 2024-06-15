黃錦輝：有人將創科發展政治化礙發展　影響各地之間科研合作

政府近年大力發展創科，選委界立法會議員黃錦輝今日（15日）在電台節目稱，有人將創科政治化，料影響各地之間的合作，或導致創科停滯不前。他又稱，香港有5間大學在「QS世界大學排行榜」的前列，顯示香港科研水平較高，加上政府積極推進，料本地創科發展會愈來愈好。



吳傑莊：毋須擔心人才問題

出席同一節目的選委界立法會議員吳傑莊指出，本港創科不再「單打獨鬥」，港府指出創科發展的舉動令商界願意投資。對於人才流動方面，他表示外界毋須擔心，港府近期推出不同的搶人才政策，可方便公司來港落戶，亦能吸引龍頭企業進駐。

劉國勳（夏家朗攝/資料圖片）

劉國勳：料政府下半年推出招商引資政策

此外，民建聯立法會議員劉國勳在節目中表示，過往土地不足成為創科發展的樽頸位，現時北部都會區規劃與以前不同，可以提供更多土地。他表示，繼港府早前推出北部都會區行動綱領後，料在下半年可推出其他與招商引資相關的政策，相信會包括推動創科發展的策略。