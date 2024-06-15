黃錦輝：有人將創科發展政治化礙發展 影響各地之間科研合作
撰文：文維廣
出版：更新：
政府近年大力發展創科，選委界立法會議員黃錦輝今日（15日）在電台節目稱，有人將創科政治化，料影響各地之間的合作，或導致創科停滯不前。他又稱，香港有5間大學在「QS世界大學排行榜」的前列，顯示香港科研水平較高，加上政府積極推進，料本地創科發展會愈來愈好。
吳傑莊：毋須擔心人才問題
出席同一節目的選委界立法會議員吳傑莊指出，本港創科不再「單打獨鬥」，港府指出創科發展的舉動令商界願意投資。對於人才流動方面，他表示外界毋須擔心，港府近期推出不同的搶人才政策，可方便公司來港落戶，亦能吸引龍頭企業進駐。
劉國勳：料政府下半年推出招商引資政策
此外，民建聯立法會議員劉國勳在節目中表示，過往土地不足成為創科發展的樽頸位，現時北部都會區規劃與以前不同，可以提供更多土地。他表示，繼港府早前推出北部都會區行動綱領後，料在下半年可推出其他與招商引資相關的政策，相信會包括推動創科發展的策略。
港投公司將與港產AI獨角獸簽合作協議 陳茂波料本港創科更活躍新質生產力｜本港每年工程費達3000億 議員倡借創科應對成本上漲立會前廳交流討論創科與新能源發展 議員關注氫能車與電動車配合搶人才｜生產力局出擊參與人才展 壯大本地創科發展港深創科園與59間夥伴簽備忘 李家超：將成中國重要創科中心之一