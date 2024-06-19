早期肺癌手術後復發率高　陳穎欣與病人組織昐免疫治療納入安全網

早期肺癌手術後復發率高，如能接受免疫治療，復發風險大減逾半，惟未納入社會安全網，有經濟困難的患者面對「有病無錢醫」困境。工聯會副理事長、立法會議員陳穎欣今天（19日）聯同癌症病人組織「同路人同盟」開記者會，促請政府盡快將肺癌「術後免疫治療」納入安全網，增加患者治癒希望，長遠減輕醫療負擔。



60多歲的王太從來不煙不酒，一次身體檢查發現肺部有陰影，確診3A期肺癌，手術切除腫瘤後，接受化療及「術後免疫治療」，每三星期要支付兩萬多元藥費，開支龐大。她說幸好丈夫是退休公務員，享有藥費減免，才能積極樂觀接受治療。她說，未必人人有能力應付高昂的藥費開支，飽受癌病及經濟困境的雙重煎熬，即使得知有效治療方案卻無力負擔，猶如被判第二次死刑，希望政府加大早期肺癌治療撥款，資助有需要市民接受「術後免疫治療」。

工聯會副理事長、立法會議員陳穎欣今天（19日）聯同癌症病人組織「同路人同盟」開記者會，促請政府盡快將肺癌「術後免疫治療」納入安全網。（工聯會提供相片）

工聯會副理事長、立法會議員陳穎欣表示，特區政府如果將「術後免疫治療」納入安全網，對患者及政府開支皆有好處，一方面早期患者復發風險大減超過一半，減少未來醫療開支，另一方面有助政府長遠減輕公營醫療系統負擔。

她相信若更多合適的早期肺癌患者接受「術後免疫治療」，便能做到「防復發於未然」，促請政府儘快將術後免疫治療納入安全網，惠及更多早期肺癌患者。她又引述美國有研究指出，若早期非小細胞肺癌患者使用術後輔助免疫治療，減低復發率和死亡率，5年內可以減少8.32億美元的醫療開支，包括藥物、住院、照顧等直接及間接費用。

「同路人同盟」主席陳偉傑表示，大部分肺癌復發個案皆是晚期，開支龐大， 根據關愛基金數字，公立醫院每名晚期肺癌病人的免疫治療費約40萬元，尚未包括政府資助的其他藥物、手術、住院、安寧治療等費用，有保險公司預估癌症病人自費接受術後治療，藥費平均每年需60至180萬元。 他說，如果政府將「術後免疫治療」納入安全網，不但能令復發風險減半，更為病人帶來治癒新希望，大幅減少晚期個案數量及死亡率，長遠定能減輕醫療負擔。