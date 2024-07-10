靖海侯分析本地最新時局：改革，是香港要搞的最大的盛事

內地知名博客、資深媒體人靖海侯發表最新文章，分析本港最新時局，指改革，是香港要搞的最大的盛事。他指，撬動利益固化格局才能牽動創新變化局面，有耳目一新的改革才能有煥然一新的社會，香港要激發動能只能在機制上做文章。他指、一個內部充滿活力的香港，外向發展必然更從容豪邁，保持獨特地位和優勢必然更從容自信。以改革強內生動力，是香港再創榮耀輝煌的不二法門。



靖海侯《香港的改革期待》全文

靖海侯撰文指改革，是香港要搞的最大的盛事（資料圖片）

文章題為《香港的改革期待》，靖海侯指，如果說由治及興是香港當前的目標，聚精會神謀發展是香港目前的狀態，改革則是香港有序接近目標、有效激發動能必須正視和掌握的方法論。對香港來說，幹勁是可貴的，但光知道幹是不夠的，耐心是必要的，但不能盲目樂觀、被動等待、任慣性驅使。在設定了理想遠大的目標後，香港尚需要清楚地畫出一條路徑、找到一些槓桿，讓人看到她作為成熟經濟體仍然具有的潛力、再次涅槃的空間。或者說，唯有直面改革難題、科學確定改革路線、系統制定改革舉措，有立的決心、破的勇氣，敢於再造新時代發展機制和社會機體，香港才能守住優勢地位。

他認為，通過過去幾年的努力，一舉解決了香港回歸後長期想解決而沒有解決的歷史遺留難題，全面校正了香港發展的基準，徹底掃除了香港動亂的根源，精準補上了香港被幹擾被裹挾的漏洞，所旨在夯實香港作為國際經濟城市的定位的努力，可謂影響深遠。

靖海侯認為，這幾年所有管治努力的最終指向，都是為了香港變得更好，在理順和創建一套應然的環境條件，保障香港專注於經濟發展和社會進步，拆除香港發展的掣肘，掃除香港改革的障礙，並實質性地為香港進一步改革發展創造了最好的基礎：穩固了憲制秩序，使改革可能帶來的震盪可控了；穩固了行政主導，使改革實現有力的推進可行了；穩固了社會基礎，使改革能夠獲取的支持可靠了；穩固了外部認知，使改革貢獻積極的效應可望了。回應內部期待，廓清外部迷思，香港需要改革且已處改革最好時候。

改革是刀刃向內 需要氣魄與膽識

不過，他坦言不是修訂幾個制度就是改革，不是搞幾次活動就是改革，改革是啃硬骨頭、涉險灘，是刀刃向內、自我革命，需要氣魄、膽識、韌性且往往是要得罪一些人的。在這些認識的基礎上，再思考香港的改革發展，大的框架和標準便清晰了起來：堅持「愛國者治港」原則和行政主導體制，用改革促進制度優勢向管治效能轉化；明確戰略設定和改革路線，配合中央決定出台新文件堅定並呈現香港改革意志；正視利益固化藩籬，敢於革新各領域僵化了的治理模式和運行機制；區分改革、建設、發展具體措施，相互配合但不彼此替代，將改革推進KPI硬性化。

一個改革的創新變化的香港，亟須成為世人對她的「新認知」。

1、管治上，打破所謂問責官員和一般公務員的責任界限，通過機制改革和全面覆蓋的問責制，使香港所有公職人員都具有更強的事業心和責任感。

2、施政上，真正有效解決資本主義社會資本為王的影響，把廣大普通市民的期盼作為最大追求，讓人民群眾得到發展成果的實惠。

3、路徑上，保持國際化的定力，優化國際化的版圖，始終開放、大度、謙虛，始終暢通與世界的聯繫。

4、呈現上，彙集並回應改革的呼聲，堅守社會的穩定更彰顯改革的熱度，用一張清晰可見、大刀闊斧的改革藍圖為香港發展畫出座標和目標。

靖海侯指國家主席習近平七一講話，早對香港改革發展表達期望要求。（聯合採訪／美聯社）

改革不是新要求 香港應領風氣之先

他指、對香港來說，改革不是新要求。除了社會民眾的期待，中央早已對香港改革發展表達期望要求。2022年7月，香港回歸祖國25周年紀念大會上，習近平主席指出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會藴藏的巨大創造力和發展活力」。這是國家領袖對香港改革發展作出的最鮮明最直接的指示。二十屆三中全會召開在即，作為共和國嬌子的香港，亦應領風氣之先，拿出改革發展的氣勢來。