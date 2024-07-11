內地環境生態專家指　交椅洲填海環評報告平衡發展與保育

交椅洲人工島擬議填海工程的環境影響評估工作已進入最後階段，發展局、土木工程拓展署及規劃署今日（11日）與內地環境生態專家舉行交流會 ，就環評工作交換意見。



訪港內地專家團包括包括中國工程院院士、中國環境科學研究院環境基準與風險評估國家重點實驗室主任吳豐昌、自然資源部第三海洋研究所原所長余興光，以及生態環境部國家海洋環境監測中心原主任關道明。

交流會討論了多個議題，包括水動力及水質、生態及漁業等，亦有討論大眾關心的氣候變化議題。政府指，整體來說，專家認為交椅洲人工島的填海環評報告平衡發展與保育的需要，評估科學合理並涵蓋不同方面，採取先進的環保措施，透過香港嚴格制度審批填海項目，體現建設生態文明的理念。

發展局局長甯漢豪表示，專家對環評報告給予正面評價和寶貴意見，進一步增強報告的科學分析和論證基礎，有助項目團隊優化環評報告。項目團隊爭取於今年內提交環評報告，以正式啟動法定環評程序。

交椅洲人工島獨立專家小組及研究團隊專家顧問團成員亦有參與是次交流會，包括澳門科技大學校長李行偉、香港都會大學科學技術學院教授譚鳳儀、香港浸會大學生物系副系主任邱建文和香港生態協會創辦人蘇毅雄。

專家團亦乘船考察交椅洲一帶的生態環境，並了解東涌填海的發展。