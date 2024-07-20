陳國基：當局曾與微軟溝通　促盡快恢復安排　政府電腦不受影響

Microsoft微軟Windows作業系統7月19日（周五）在全球多地出現服務故障。港府表示高度關注事件，已指派政務司副司長卓永興負責監察有關情況。政務司司長陳國基今日（20日）表示，政府電腦系統沒有受到任何影響，影響的是個別航空公司登機，港府表示關注亦感到緊張，希望今日內航班系統恢復正常。



政務司司長陳國基。（歐嘉樂攝/資料圖片）

陳國基：望航班服務今日恢復正常

陳國基表示，政府電腦系統沒有受影響，但對事件十分關注，會密切留意，希望盡快恢復正常。他表示今次是全球問題，當然都會緊張，但副司長卓永興會監督情況，亦有與微軟公司通電話及溝通，督促他們盡快恢復所有安排，希望航班服務今日盡快回復正常。

早上9時，香港快運機場櫃位運作大致暢順。（黃偉民攝）

政務司副司長卓永興。（蘇煒然攝）

特區昨日發稿 指派卓永興監察情況

微軟系統昨日故障，特區政府表示高度關注，已指派政務司副司長卓永興負責監察有關情況。發言人表示，政府系統現時運作正常，未有收到部門有關其系統（包括轄下的關鍵基礎設施）的事故報告。至於個別航空公司由於微軟系統出現故障而令其系統受到影響，香港國際機場已即時啓動緊急應變機制，以期將事件對旅客的影響減至最低。