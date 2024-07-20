微軟死機｜香港快運取消航班　受影響乘客埋怨︰之後未必會再搭

香港快運（HK Express）今日（20日）公布，服務供應商Navitaire昨日（19日）受全球微軟系統影響而故障的服務系統正逐步恢復正常服務，原定今天需停航的24班航班中，來往香港及台中和越南峴港的4班航班將恢復營運，不過時間由早上至下午初段，改為下午4時半至晚上；其餘20班仍然取消。



本身乘搭香港快運、航班被取消的港人乘客抱怨，其他航空公司沒有類似問題，但香港快運「一句話取消就取消，理得你死囉」，現時花費1.5萬元在其他航空公司購買機票，「之後去旅行未必會用呢間公司（香港快運）」。



由於多名香港快運乘客排隊等候辦理登機手續，曾經出現人龍。（李家傑攝）

職員在香港快運櫃位對開設置鐵欄，確認乘客身份和乘搭航班資料後才會放行。（李家傑攝）

李先生表示，一家四口花共9,000元買香港快運機票，原訂今日早上8時55分前往首爾。昨日從新聞得知航班取消，但已經預訂酒店等事宜，故今早仍和家人到機場了解，慶幸買到其他航空公司機票，雖然花費共1.5萬元，仍可如願飛往首爾，以免小朋友掃興。

香港快運乘客了解航班最新資料。（李家傑攝）

李批評香港快運現階段沒有提出補償方案，「一句話取消就取消，理得你死囉」，完全沒有考慮乘客損失。他希望今次事件會在其旅遊保險保障範圍內，「之後去旅行未必會用呢間公司（香港快運）」。

7月19日機場情況︰



有航空公司職員舉指示牌，協助市民辦理登機手續。（梁鵬威攝）

部分自助辦理登機手續設施貼有「Out of Service（暫停使用）」的字句。（羅日昇攝）

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