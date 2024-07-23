何永賢與立法會議員考察深圳　參觀公共住房項目及交流兩地經驗

房屋局局長何永賢與與房屋署團隊，以及立法會房屋事務委員會考察團，周一（22日）結束為期兩天在珠海及深圳的考察。今日在深圳的參觀行程中，包括一個為目前全國規模最大的裝配式（DfMA）的公共住房項目。考察團團長吳秋北表示，議員加深對組裝合成建築法的了解，當中不少地方值得香港借鏡。



考察團早上參觀深圳的公共住宅項目光僑雅苑，了解到該項目的社區設計，具有善用空間和多功能的特點，例如其中央位置設有綠化園林公園，提供緩跑徑等康體設施，社區亦提供多種配套，包括幼兒園、街市、商店、長者日間照顧中心等，一站式解決居民所需。

視察全國最大規模組裝式公共住宅項目

考察團隨後參觀鳳凰英薈城。鳳凰英薈城是目前全國規模最大的組裝式公共住宅項目，建築組件以可循環再造的綠色建材組成，有效善用資源。項目亦利用智能化信息管理平台，優化住宅管理流程，以科技保障居民安全。

何永賢提到，該項目是從香港的青衣城獲得啟發，參考了其多層設計及綜合用途的規劃，集住宅、商舖、教育、社福設施等在一個小區。

+ 1

與深圳市住建局團隊交流

考察團下午與深圳市住房和建設局局長朱恩平帶領的團隊座談，交流兩地公營房屋的政策、規劃管理、應用組裝合成建築技術，以及在公營住宅加入「幸福設計」元素等，廣東省住房和城鄉建設廳代表也有參與。另外，深圳市安居集團也進一步介紹保障性住房的建設、運營和管理等。

團員下午亦參觀寶安中心區雙線公園，該公園是深圳市首個結合交通、自然生態、數位科技、文化藝術、休閒和社交等城市功能為一體的公共空間，滿足社群多種生活需求。