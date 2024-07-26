葵涌奪命工傷︱屋宇署7月起強制大型地盤用「安全智慧工地系統」

昨日（25日）葵涌一個地盤發生致命意外，工人在泥頭車旁工作期間，被一部懷疑突然轉動的挖泥機夾住頭部，當場不治，社會關注地盤未引入「安全智慧工地系統」，未能防止意外發生。



發展局今日（26日）指，屋宇署在7月1日起，在批出私人發展項目圖則時，強制要求建築成本超過3,000萬元，且會使用流動機械及塔式起重機的地盤，必須採用「安全智慧工地系統」。



挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

7月批出圖則 已強制成本3千萬以上地盤採用

發展局表示，昨日葵涌發生的致命工業意外，再次說明建造業必須透過安裝儀器和提升裝備，保障工地安全。發展局近年已要求超過3,000萬元的工務工程合約全面應用「安全智慧工地系統」，並正推行5月落實的一系列措施。

屋宇署由今年7月1日起，首次批出私人發展項目上蓋結構圖則或批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，若該地盤的建築成本超過3,000萬元，並會使用流動機械及塔式起重機，則會強制要求註冊成辦商採用「安全智慧工地系統」。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

而發展局聯同建造業議會推出「安全智慧工地系統標籤計劃」，目前已經收到超過350個工地申請，首批超過100個標籤短期內發出。

發展局亦透過「建造業創新及科技基金」資助私人發展項目採用系統，並透過建造業議會提供相關系統裝備最新資訊及支援，包括為各種項目推出系統產品組合推介，每宗申請最高可獲750萬元資助。而資助已包含應用環節，例如提升的網絡容量、額外增聘人員作維護、技術支援、採購支援等。