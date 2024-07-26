葵涌工傷｜挖掘機轉動超出圍欄　工權會倡強制用安全智慧工地系統

荔景荔崗街地盤昨日（25日）發生致命工業意外，42歲泥頭車司機頭部被夾在泥頭車和挖泥機之間，當場不治。勞工處已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事挖掘機。網上流傳意外的圖片，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為地盤狹窄，沒有足夠空間讓泥頭車及挖掘機同時運作，加上工人未有考慮到挖掘機轉動的幅度，沒有加大圍封的範圍。她建議政府逐步強制承建商使用「安全智慧工地」系統，避免同類事件發生。



工業傷亡權益會總幹蕭倩文認為工人或未考慮到挖掘機轉動的幅度。（資料圖片）

工權會總幹事蕭倩文指，如工人無需使用挖掘機，將其停泊在地盤內，以圍欄圍著挖掘機並無問題；但工人如要使用挖掘機，理應圍封更大範圍。網上流傳的現場圖片顯示，挖掘機轉動時已經明顯超出圍欄範圍，可能導致工人誤以為站立的範圍安全，結果卻被挖掘機夾斃。

蕭倩文估計，工人施工時未有考慮到挖掘機轉動的幅度，加上現場環境狹窄，根本沒有足夠空間讓兩輛車運作，認為地盤安全管理或出現問題。

挖掘機轉動時已經明顯超出圍欄範圍。（資料圖片）

蕭倩文認為現場環境狹窄，根本沒有足夠空間讓兩輛車運作。（資料圖片）

為防止同類意外發生，蕭倩文建議狹窄的地盤可考慮使用體積較小的挖掘機。而政府應該鼓勵或強制承建商使用「安全智慧工地」系統，避免意外發生。她指出部分挖掘機有感應技術，如偵測附近有人就會發出提示，惟現時全港只有約700輛挖掘機使用相關系統，其中200輛在機場三跑地盤使用。

現場環境狹窄，泥頭車與挖掘機相距不遠。（資料圖片）

根據勞工處職業安全及健康部編印的《安全使用挖土機工作守則》及《建築地盤安全使用負荷物移動機作搬土工作指引》，操控挖土機的任何控制器前，操作員應先檢查有關被操控機件的周圍情況，確保該機件開始移動時，不會對任何人構成危險。工人亦應劃定地點以供非操作中的負荷物移動機作停泊之用，並在合理可行範圍內，應明確劃分交通區和工作區，並設置合適護欄保護工人。

翻查資料，「安全智慧工地」系統通常由三個主要組成部分組成，分別是用於監察活動的智慧安全系統；用於現場收集智慧安全設備數據的通訊網絡；以及用於資料分析、報告和發放警報的中央管理平台。智能安全系統結合多種安全設備和感應器，例如煙霧和火災檢測器、溫度和濕度監測器、危險情況警報系統等，透過採集即時數據並將其傳輸至中央管理平台，讓工地管理團隊能更加全面地了解和掌握施工現場的安全狀況，及時應對潛在的安全風險。

目前，發展局列明，超過3000萬元的工務工程中，承建商必須全面採用「安全智慧工地」系統。至於私營工程項目方面則未有強制推行，但建造業創新及科技基金去年已提升每位申請者用於「安全智慧工地」系統的資助額至750萬元。