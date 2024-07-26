葵涌工傷｜劍虹地基涉多宗致命工傷遭家屬索償　今年被銀行提清盤

昨日（25日）葵涌荔崗街地盤發生奪命工業意外，一名42歲姓潘男工被夾於泥頭車及挖泥機之間，頭部重創當場不治。勞工處已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的挖掘機，並要求承建商採取措施消除有關危害才可復工。發展局表示，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。



工業傷亡權益會指，意外現場正進行地基工程，由劍虹地基有限公司負責。根據發展局官網資料，劍虹地基屬於地盤平整承建商的乙組類別，目前資格屬於試用性質，目前因嚴重意外、工地安全紀錄欠佳、嚴重/懷疑嚴重工作表現欠佳或嚴重事故而取消投標資格。《香港01》就今次的意外事故向劍虹地基查詢，暫未獲回覆。

翻查記錄，劍虹地基於 2020 年涉及三宗致命工業意外，其中一宗劍虹地基疑未有即時報警，只召救護車到場；計及昨日荔崗街地盤意外，劍虹地基近年已涉及4宗致命意外。去年4月及5月，其中兩宗致命工傷的家屬已入稟法院向劍虹地基索償。

而今年6月劍虹集團控股（01557）及其全資附屬公司劍虹地基，因未償還1,160萬元及應計利息的信貸額度，被東亞銀行向高等法院提出清盤呈請。劍虹集團其後發公告稱，有足夠財務資源來清償呈請的未償還款項。

「劍虹地基」涉多宗致命工業意外 遭家屬入稟索償

跑馬地宏德街男工遭工字鐵撃斃

2020年4月27日，44 歲男工人顏訓真於跑馬地宏德街的地盤進行地基工程時，突遭一支約2噸重的工字鐵撃中，身體多處骨折，送院搶救後證實不治。遺下妻子及4名幼雛，其中12歲的長子及7歲次子患有言語障礙。承建商是「劍虹地基」，2023年4月4日，顏訓真遺孀入稟區域法院，就死者遭受的人身傷害、損失和損害，向3家建築公司索償，3名被告依次為輝華工程有限公司、鑽威工程有限公司及劍虹地基有限公司，但未列明索償金額。

啟德承豐道42歲男工遭4噸管道壓斃

2020年7月14日，啟德承豐道一個地盤內， 42歲男工人黃宏軍在固定1條4噸重的長型管道時，該管道突然鬆脫，壓住其上半身，黃宏軍隨即陷入昏迷，送院後因身體多處受傷致命。承建商劍虹地基有就事件報警，警方將案件列工業意外。當時家屬曾批評劍虹地基並未有主動聯絡交代情況，並拒絕他們進入地盤範圍。

54歲男工墮2米深洞 遭打樁裝置夾斃

2020月7月23日，啟德發展區承豐道（6552地段第4C區2號）地盤，54歲男工人鄭志光站在一個物體上工作期間，約2米乘2米的地面突然下陷，男工人和一部約1噸重的打樁裝置墮下2米深的洞內，被裝置夾斃。然而承建商「劍虹地基」疑未有即時報警，只召救護車到場。當日《香港01》曾向「劍虹地基」查詢，「劍虹地基」僅指工人離世，公司感到難過，會配合警方及勞工處調查。直至2022年12月21日，劍虹地基有限公司、利天工程有限公司及俊鴻機械工程有限公司因這宗意外違反《工廠及工業經營條例》的規定，被九龍城裁判法院分別判罰款10萬元、6萬元及8萬元。

啟德地盤54歲男工人墮兩米深坑亡。（讀者提供圖片）

而2023年5月4日，死者鄭志光的家人入稟高等法院，向首被告俊鴻機械工程有限公司及次被告劍虹地基有限公司索償，指兩被告疏忽、違反法定職責及僱傭合約的隱含條款，導致工業意外發生，要求他們賠償損失。

今年遭東亞銀行提清盤呈請

今年6月劍虹集團控股（01557）及其全資附屬公司劍虹地基，因未償還1,160萬元及應計利息的信貸額度，被東亞銀行向高等法院提出清盤呈請。呈請預計於2024年8月28日聆訊。

劍虹集團發布公告指，將積極與呈請人磋商實際可行的解決方案，並尋求法律意見及採取經建議的適當行動，將繼續探索商機以產生額外現金流量，並改善公司及其附屬公司的財務狀況。劍虹集團於7月5日再發公告稱，有足夠財務資源來清償呈請的未償還款項，且呈請並無對其集團的財務表現、財務狀況及日常營運造成重大不利影響。