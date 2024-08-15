孫玉菡引MIRROR歌詞總結杭州之旅　真心的栽種最後會結果

勞工及福利局局長孫玉菡在杭州訪問，昨日（14日）晚上出席「共創明『Teen』計劃」杭州學習團的總結晚宴。他感謝好友、香港賽馬會執行總監譚志源邀請加入青少年「Teen」團，並引用MIRROR歌詞總結今次學習團。



孫玉菡過去兩日與80名「共創明『Teen』」杭州學習團成員訪問杭州，到訪杭州大學，欣賞「印象西湖」，並在總結晚宴上觀看成員的表演和分享。他感謝杭州市政府的全力支持，香港賽馬會的出錢出力、香港青少年服務處的用心指導，讓此次學習團圓滿結束。

孫玉菡以MIRROR的《We All Are》歌詞總結今次杭州學習團之旅：

「時光匆匆 我即使挫敗過

請信任我 真心的栽種最後會結果」

今次是孫玉菡出任局長後首次到訪杭州，昨日參觀了海外高層次人才創新創業基地，以及拜訪當地企業。其後亦拜訪杭州市委常委、組織部部長劉嬪珺，就兩地的人才政策交換意見。而下午則參觀了一間養老服務中心，了解當地的社區照顧及支援服務。

至於今日行程，孫玉菡先拜會浙江省人力資源和社會保障廳廳長吳偉斌，介紹香港勞工、人力與福利政策的最新發展。然後，一行人參觀杭州市城市規劃展覽館，了解當地的規劃和發展狀況。離杭回港前，孫玉菡與在杭港人午餐，鼓勵他們向當地人宣傳香港的人才政策。