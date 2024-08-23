新思維與康文署會面　狄志遠倡仿效外國美化圖書館成打卡熱點

深水埗公共圖書館去年3月啟用，新思維表示新圖書館展現了康文署的新思路，立法會議員狄志遠期望全港圖書館的水準和規劃理念都應該提升，提出可參考外國或深圳的設計，指美觀的圖書館除了吸引市民使用，更能成為打卡熱點。



狄志遠今日（23日）聯同新思維執委彭意婷今日與康文署署長劉光明、助理署長（圖書館及發展）李子俊等官員會面，並參觀了深水埗公共圖書館。



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新思維早前發表《香港市民對公共圖書館的評價與期望調查》，並提出規劃倡議，他們指深水埗公共圖書館展現康文署對圖書館發展的新思路，某程度上與他們倡議不謀而合，讚圖書館展設施和設計展現當區特色。

冀將圖書館變成市民喜歡駐足的公共空間

狄志遠期望全港圖書館都能提升水準和規劃理念，並提出三個主要方向：

1.將圖書館打造成為市民喜愛前往的「第三公共空間」，類似「社區客廳」的構想，增加與社區的良性互動。

2.硬件設計更吸引，可參考外國或深圳圖書館設計。狄志遠指美觀的圖書館不僅能吸引市民使用，還可能成為打卡熱點。

3.根據不同地區的人口特徵調整藏書及設施，例如兒童較多的地區增加兒童圖書館藏和設施，年輕人較多的地區則提供更多開放式休閒空間。

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彭意婷提到，內地一些商場以書店為主吸引人流，相信若香港圖書館加入更多元化設施，例如劇場、餐廳和咖啡店等，可成為市民喜愛駐足的公共空間，甚至吸引遊客。

期望北部都會區建設領先國際地標性圖書館

北部都會區會有大批市民入住，狄志遠倡建設一個領先國際的都會級地標性圖書館。狄志遠表示，計劃在立法會提交書面質詢，希望康文署能提供圖書館現代化的具體時間表，以滿足市民需要為目的調整開放時間的部署，以及建造地標式圖書館的規劃情況。