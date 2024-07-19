調查：近八成半小學生家長指子女有功課壓力　新思維倡1小時為限

新思維立法會議員狄志遠今（19日）發表檢討小學家課政策研究，及有關小學生功課壓力的家長調查，近八成半家長認為其子女面對功課有壓力。他批評政府的家課政策如「無牙老虎」，對功課的質及量未有說明，亦缺乏監管。新思維建議小學生的做功課時間應不多於一小時。



新思維公布一項小學家課政策的調查，批評當局的政策不清晰（鍾蒨宜攝）

調查於3月中旬以電話訪問共1027名有子女在學的家長，當中748人為小學生家長，近八成半家有小學生的家長認為其子女面對功課有壓力。

倡小學生做家課時數分級制

新思維表示，目前大部分小學生每日需要至少一小時來完成學校家課，他們引述中外研究指，做功課時間若超過三十分鐘至一小時，學習成績反而有所下降。質量方面，應側重於思維協作而非操練、更多樣化等。他又指，現時學校基於市場考慮而互相競逐功課數量並不理想。新思維認為，教育局以尊重校本為由，指引中未有規定做功課的時數及質量；狄建議小一及小二每日家課時數為十至三十分鐘；小三至六則增至三十分鐘至一小時內，認為對學業有正面影響。

狄志遠批評政府的家課政策（鍾蒨宜攝）

狄志遠：家課政策模糊 缺監督如「無牙老虎」

狄志遠批評現時教育局制定的家課政策為「無牙老虎」，因有四成小學沒有公開其家課政策，即使有公開，大部分內容籠統，更有學校直接從教育局指引搬字過紙。短期內，他建議教育局應於指引列明具體家課時數，及檢視學校上載政策的狀況。

長遠而言，他建議教育局應參考國安教育的恆常監察政策，成立監察小組及就學校功課進行恆常監察，了解實際情況，以便往後能制定合適政策。他稱，明白教育局尊重校本精神，但指校本要保持專業彈性的前提，是要有一套清晰指引，否則無從監察，亦不能發揮校本角色。他建議，教育局可要求學校主動提交完整的家課政策，教育局能提供意見及做好監察。

他再次倡議為全港小學生進行全面精神健康調查，及將現時以中學生為對象、加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的三層應急機制，擴展至小學生。