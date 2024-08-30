巴黎殘奧｜陳睿琳100蝶破亞洲紀錄摘銀　李家超致賀讚為港爭光

巴黎殘奧於本港時間今日（30日）凌晨舉行女子S14級100米蝶泳賽事，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌，亦是港隊於今屆殘奧會首面獎牌。行政長官李家超對陳睿琳和她的教練致以衷心祝賀。



李家超表示，陳睿琳在比賽中竭盡所能，盡顯堅毅鬥志，奪得銀牌實至名歸，展示了香港殘疾運動員的非凡實力，他和全港市民都感到興奮和自豪。他祝願中國香港代表團在其他項目再創佳績，各位運動員盡展所長，為港爭光。

圖為2024年8 月29日 ，巴黎殘奧舉行女子S14級100米蝶泳賽事，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌。（Reuters）

行會非官守議員致賀 葉劉淑儀：全港巿民感驕傲

行會非官守議員今日亦向陳睿琳，以及其教練與團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，陳睿琳憑藉游泳天賦，加上多年來刻苦訓練，在殘奧會上發揮出眾泳術，為香港代表團奪得今屆殘奧會第一面獎牌，全港巿民均為她的成績感到驕傲。

行會成員全力支持政府推動展能體育發展，讓殘疾人士通過體育運動發揮所長，祝願香港代表團繼續在其他項目盡展潛能，再創佳績。