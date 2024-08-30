陳睿琳殘奧摘銀｜陳國基讚表現出色　楊潤雄約同事返政總見證奪標

巴黎殘奧於本港時間今日（30日）凌晨舉行女子S14級100米蝶泳賽事，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌，亦是港隊於今屆殘奧會首面獎牌。政務司司長陳國基在社交平台道賀，指對方在初賽中表現出色，在決賽繼續發揮水準。他希望市民繼續坐在電視機前，為各位參賽的優秀健兒打氣，全城撐國家隊、撐港隊。



陳國基：力壓澳洲日本等選手

陳國基指出，港隊在巴黎奧運的拼搏精神和精彩表現，大家都記憶猶新。在巴黎殘奧首個比賽日，陳睿琳力壓澳洲和日本等選手，成功為港隊奪得今屆巴黎殘奧第一面獎牌，實在可喜可賀。

他表示，陳睿琳在初賽表現出色，於最後階段憑後勁反先英國選手，以1分04秒32的時間取得小組首名，以總成績第二名晉身決賽。她在決賽繼續發揮水準，轉池後開始發力，僅次英國選手以第二名觸池，時間為1分03秒70。陳睿琳在上屆東京殘奧的同樣項目奪得第四名，在杭州亞殘運中更勇奪金牌，成續亮麗。

陳國基稱，香港自第四屆殘奧會起均有派員參賽，累計取得131面獎牌，包括上屆取得2銀3銅的佳績。港隊在今屆巴黎殘奧共派出23名運動員作賽，他們均成功克服了各種挑戰和困難，才能在殘奧的舞台上發光發亮，值得大家敬佩。

楊潤雄：充分展現超凡實力 全港市民感受喜悅

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦致賀，指陳睿琳表現出色，充分展現了超凡實力，相信全港市民也感受到這份奪標的喜悅。他在社交平台稱，為見證陳睿琳決賽奪標，他除在下午與市民一起觀看初賽，晚上更相約文體旅局同事回到政府總部辦公室觀看比賽撐港隊，果然不負眾望，他答同事都欣喜若狂。

他又稱，陳睿琳憑著堅韌毅力，突破身體極限，加上教練和團隊其他成員的支持，最終摘下銀牌。期待她在其他游泳項目再接再厲，獲取佳績。