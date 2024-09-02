陳國基訪哈爾濱晤官員　商加強創科經貿人文往來等合作

政務司司長陳國基周日（9月1日）繼續哈爾濱訪問行程，曾出席由工信部及黑龍江省政府共同舉辦「2024中國產業轉移發展對接活動」開幕式並致辭、考察深圳（哈爾濱）產業園區。此外，他分別與黑龍江省工信廳副廳長郭躍華、哈爾濱市長王合生會面， 以加強在創科、經貿、人文往來等領域合作。



鼓勵當地產業借助香港 拓展國際市場

陳國基在「中國產業轉移發展對接活動」的致辭中，闡述香港在助力黑龍江產業優化升級所能擔當的角色，並鼓勵當地企業借助香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色，推進與香港就金融、創科、增值服務、專業配套和生物醫藥等領域的對接和合作，以香港作為拓展國際市場的跳板和據點。

陳國基下午與黑龍江省工信廳副廳長郭躍華會面，就創新科技、工業和經貿等領域的合作措施交換意見，期望兩地進一步加強合作。他隨後到深圳（哈爾濱）產業園區考察，了解當地數字經濟、高端裝備製造、生物經濟和新材料產業的最新發展。

哈爾濱增列個人遊城市 深化合作關係

他其後與哈爾濱市長王合生會面，就進一步推動兩地經貿合作，以及人文往來交換意見。陳國基表示，今年5月，哈爾濱新增成為內地赴港澳「個人遊」城市，往來哈爾濱和香港的直飛航線亦已開通，這些利好政策措施將深化兩地的經貿、旅遊、文化互通，令兩地合作關係更加緊密。