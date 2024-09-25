劉慧卿向駐港公署官員提記者被恐嚇　問還能否保證一國兩制承諾

外國記者會今日（25日）舉行午餐會，邀請外交部駐港特派員公署新聞及公共關係部發言人兼主任黃景睿發表演講。在答問環節，民主黨前主席劉慧卿提出，香港記者協會（記協）早前表示，近期收到數十名記者投訴被滋擾，影響範圍包括所屬機構、僱主和家人，部份更涉及恐嚇。劉慧卿問，在這種情況下，中央是否還是保證履行「一國兩制」的承諾，在港生活的人是否還能過鄧小平保證的「五十年不變」生活方式。



劉慧卿提到美聯社記者被拒入境

劉慧卿提問時說，黃景睿提到在中國政府政策下，香港實行「一國兩制」，港人能享有一定程度的自由、人身安全和法治，這是內地其他地方都不可能的，歡迎大家來香港看看。但過去幾年，香港公民社會崩潰，許多團體解散，有人離開香港，人才外流。

劉慧卿又提到，曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片的法國記者，早前在機場被拒入境香港，而《南華早報》記者去年底在北京失蹤。

此時主持人指出，劉慧卿無法證實該名記者是否失蹤。

外交部駐港特派員公署新聞及公共關係部發言人兼主任黃景睿在外國記者協會午餐會發表演講，問答環節遇上劉慧卿提問。（劉慧卿Facebook）

劉慧卿：港人是否還享有新聞自由？

劉慧卿又說，記協早前召開記者會，指有記者收到威脅訊息，這些訊息傳到他們的家人、親友以及僱主。她問道，在這種情況下，香港人還沒有1997年前後享有的言論自由和新聞自由，中央政府會不會還保證「一國兩制」政策堅持下去，讓這裏的人包括本地人和外國人，都可以繼續享有鄧小平曾承諾的「50年不變」甚至更久的自由生活方式。

外交部駐港特派員公署新聞及公共關係部發言人兼主任黃景睿（左）在外國記者協會午餐會發表演講，問答環節遇上劉慧卿提問。（外國記者協會影片截圖）

黃景睿：總有一條紅線

黃景睿回答時指，正如鄧小平所說，「一國兩制」是長期堅持的政策，所以可以保證會維持下去，而且不會僅僅「50年不變」。黃景睿表示，「一國兩制」有兩面，「一國」和「兩制」，指「總會有一條紅線」，「你不能反對政府統治，你不能主張獨立，是吧？」他稱，除此之外仍擁有所有自由。

至於劉慧卿提到的記者面對情況，黃景睿並無回應。