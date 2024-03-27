劉慧卿與林定國同枱食飯　問23條立法後能否批評政府｜政壇諸事町

民主思路昨天（26日）舉行午餐會，邀請律政司司長林定國主講23條立法，出席的除了多名商界人士，還有多國駐港領事，以及民主黨前主席劉慧卿。與林定國同枱吃飯的劉慧卿接受《香港01》訪問時說，今次是主動自費報名參與，希望親自向司長表達對23條立法的關注，包括能否批評政府或北京。她並無向林定國討論有關民主黨的事情，兩人本身不相識，林定國都是以「Emily（劉慧卿英文名）」稱呼她。



林定國午餐會上談23條立法 劉慧卿、多國領事出席

午餐會由民主思路舉辦，召集人兼行政會議成員湯家驊向《香港01》透露，一年前已邀約林定國出席，碰巧基本法23條立法剛刊憲生效，故午餐會主題圍繞「基本法二十三條如何保護香港的未來」，氣氛和諧。除了聽林定國演講，出席者更有機會提問，會上有商界關注23條立法後對香港營商的影響，而劉慧卿則關注新聞自由、表達自由。同場亦有蘭桂坊集團主席盛智文，以及挪威、英國駐港領事館的人員。

民主思路昨天（26日）舉行午餐會，邀請律政司司長林定國主講23條立法，出席的除了多名商界人士，還有多國駐港領事，以及民主黨前主席劉慧卿。（民主思路相片）

劉慧卿問林定國：23條立法後能否批評政府或北京

劉慧卿接受《香港01》訪問時說，周一（25日）從一個電台節目得悉，林定國周二（26日）將出席民主思路的午餐會，於是向湯家驊發訊息詢問可否出席，今次是主動自費報名參與，希望有機會向林定國表達對23條立法的關注，獲安排與林定國同枱吃飯。

她說，在會上引述英國《衛報》一篇題為「香港官員警告網上批評可能會違反新的國家安全法律」，內文提及林定國周日（24日）在電視台節目上舉例如果有人在網上轉發外國批評香港的貼文，表達非常同意之餘，並留言純粹為了煽動其他居民對香港與中央政府的憎恨，便可能違反國家安全法律。

劉慧卿詢問林定國報道是否真確，23條立法後「係咪可以批評政府或者北京？如果喺網上轉發批評政府或者政要（帖文）有冇問題」。她引述林定國說接受電視台訪問時「唔係咁講」，並向劉慧卿派定心丸，強調新聞自由、言論自由不受影響。劉慧卿說，並無向林定國討論有關民主黨的事情，兩人本身不相識，林定國都是以「Emily（劉慧卿英文名）」稱呼她。

民主思路昨天（26日）舉行午餐會，邀請律政司司長林定國主講23條立法，出席的除了多名商界人士，還有多國駐港領事，以及民主黨前主席劉慧卿，圖為蘭桂坊集團主席盛智文。（民主思路相片）

有與會者希望政府推動社會復和

據悉，午餐會歷時2小時，會上亦有商界詢問，23條完成立法後，政府是否應該推動社會復和，尤其有數千名反修例示威被捕者未結案，林定國說有人犯法當局便要處理。