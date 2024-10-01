最後一次以澳門特首身份主持國慶酒會　賀一誠：要鞏固獨特優勢

澳門特區政府今日（10月1日）也舉行舉行升旗儀式和國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立75周年。行政長官賀一誠致辭時稱，政府過去5年團結社會各界、變革創新，始終堅定不移、全面準確地貫徹「一國兩制」方針，並戰勝了前所未有的困難和挑戰。他又指，三中全會吹響了全面深化改革的號角，為澳門是難得的歷史機遇，未來更應不斷鞏固提升澳門的獨特地位和優勢。



由於賀一誠放棄角逐連任，今次會是他最後一次以澳門特首身份主持國慶酒會。終審法院前院長岑輝已獲確認為第六屆特首選舉的唯一候選人，他在上周六更出席由澳門選管會舉辦的政綱宣讀會暨選委答問大會。



賀一誠最後一次以澳門特首身份主持國慶酒會（澳門新聞局）

賀一誠致辭時提到，現屆政府上任之初，就面臨突如其來的新冠肺炎疫情，3年抗疫之路彰顯澳門社會守望相助、同舟共濟、迎難而上的精神。他稱，特區政府過去5年團結社會各界和廣大居民協同奮進、變革創新，始終堅定不移、全面準確地貫徹「一國兩制」方針，堅定維護中央全面管治權，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全面貫徹落實「愛國者治澳」原則，戰勝了前所未有的困難和挑戰，全力推動澳門特區各項事業邁上新台階。

賀一誠最後一次以澳門特首身份主席國慶酒會

賀一誠又稱，當前二十屆三中全會吹響了進一步全面深化改革號角，對澳門發展是難得的歷史機遇，澳門特區必須順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，既要在融入國家發展大局中實現自身更好發展，更應不斷鞏固提升澳門的獨特地位和優勢，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用，作出更大貢獻。

他大指，今年也是澳門回歸祖國25周年，國家把澳門視作掌上明珠，始終是澳門保持繁榮穩定的最堅強後盾，始終為澳門發展提供最大機遇。在中央的堅強領導下，在祖國內地的大力支持下，澳門特區歷屆政府和社會各界同心協力，開創了澳門歷史上最好的發展局面，譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。

澳門的國慶七十五冋年酒會有一千三百多人出席（澳門新聞局）

酒會今日上午9時30分在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行，全國政協副主席何厚鏵、中央人民政府駐澳門特區聯絡辦公室主任鄭新聰、前特首崔世安、外交部駐澳門特派員公署特派員劉顯法、解放軍駐澳部隊政治委員林慶華、立法會主席高開賢、終審法院代院長宋敏莉、行政會委員、立法議員、特區政府官員、澳區人大代表、政協委員及各界人士等約1,300人出席。