李家超：政府會善用金融中心優勢　持續深化互聯互通和民生金融

行政長官李家超今早（8日）在一個論壇致辭說，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布五周年，本港一直積極融入國家發展大局，同時強化國際連繫，為國家高質量發展和高水平開放貢獻力量。特區政府會繼續善用香港作為金融中心的領先優勢，持續深化互聯互通和民生金融，為大灣區金融合作注入動能。



他又說，政府會繼續與內地相關單位和業界緊密合作，持續優化各項互聯互通措施，促進大灣區金融市場融合，服務國家「金融強國」的發展戰略，實現高質量發展。他指，政商界翹楚亦應該善用大灣區建設數之不盡的機遇，合作共贏，在大灣區發展下一個精彩五年，作出更大貢獻。



李家超指，特區政府會繼續善用香港作為金融中心的領先優勢，持續深化互聯互通和民生金融，為大灣區金融合作注入動能（政府新聞處）

李家超出席「2024粵港澳大灣區高峰論壇──掌握優勢 創建未來」致辭時表示，大灣區是跨境金融互聯互通的重要試驗場和參與者，香港和大灣區內地城市金融市場的互聯互通不斷增量擴容，多個項目相繼落成，包括深港通、債券通、跨境理財通、交易所買賣基金ETF納入互聯互通等，肯定香港作為「超級聯繫人」、「超級增值人」重要角色。

行政長官李家超今日（十月八日）出席2024粵港澳大灣區高峰論壇──掌握優勢 創建未來，前排左五起）《信報》董事會主席鄭善強、中國銀行（香港）有限公司副董事長兼總裁孫煜、中聯辦秘書長王松苗、盈科拓展集團創辦人兼主席李澤楷、《信報》總編輯鄧傳鏘（政府新聞處）

他又稱，當局積極深化大灣區民生金融，推動金融更好服務實體經濟，支持創新活動便利民眾和企業往來，支持大灣區建設宜居宜業宜遊的優質生活圈。

香港電子錢包已在內地廣泛使用

跨境支付方面，他指香港的電子錢包已經在內地廣泛使用，用戶可以在超過3000萬間商店、餐廳、景點、交通工具付款。二○二一年至二○二三年期間，香港電子錢包在內地的總交易量和總交易金額均增加超過七倍，當中在大灣區內地城市更佔大部分。他表明會持續提升跨境支付效率和用戶體驗，善用金融科技提升大灣區民眾獲得感、幸福感，便商利民。