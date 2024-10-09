陳國基：18位常任秘書長當中12位是女性　證明女士佔「大半邊天」

民政及青年事務局今天（9日）舉辦首屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，政務司司長陳國基致辭時表示，新時代女性是推動社會的中流砥柱，舉例特區政府18位常任秘書長當中，有12位是女性，「證明我們在政府當中，女士不只是半邊天，而是佔了大半邊天。」



10月9日，民政及青年事務局今天（9日）舉辦首屆「香港家庭暨婦女發展高峰會，出席的包括政務司司長陳國基、全國婦聯書記處書記馬列堅、外交部前副部長傅瑩等。（政府新聞處影片截圖）

高峰會在灣仔會展舉行，出席的除了陳國基，還有國務院婦女兒童工作委員會委員、全國婦聯書記處書記馬列堅、外交部前副部長傅瑩等。

陳國基致辭時指，女性佔香港整體人口54%，巾幗不讓鬚眉，香港女性在不同領域都有卓越成就。他舉例在專業界別，現時香港的註冊會計師和律師當中，超過一半都是女性，註冊醫生亦有三成半是女性。隨着社會進步，新時代女性自強、自立，盡展潛能，是推動社會發展的中流砥柱。

香港公務員體系內最高職級的常任秘書長，18位中有12位是女性。證明在政府內，女士不單止是「半邊天」，其實是佔了「大半邊天」。 政務司司長陳國基

10月9日，民政及青年事務局今天（9日）舉辦首屆「香港家庭暨婦女發展高峰會，出席的包括政務司司長陳國基。（政府新聞處影片截圖）

陳國基說特區政府不斷完善法律框架及行政措施，為女性發展提供更穩健的基礎，包括法定侍產假由三天增至五天；法定產假由10個星期，延長至14個星期；加強四條反歧視條例的保障範圍，禁止對餵哺母乳女性的歧視。

10月9日，民政及青年事務局今天（9日）舉辦首屆「香港家庭暨婦女發展高峰會，出席的包括政務司司長陳國基。（政府新聞處影片截圖）

他說特區政府一直鼓勵女性參與公共決策。政府委任非官方女性成員參與諮詢及法定組織的比例，由2004年3月的22.8%，遞升至去年的35.6%，達到政府早年所訂35%女性參與率的目標。他形容女性除了為社會及經濟發展貢獻巾幗智慧和力量，在家庭、家教、家風建設上亦發揮獨特作用，家庭是社會的基石，中國人向來注重家庭，「我們常常說『家和萬事興』，正正就是講述『家庭和睦，社會就會安定』這個道理。」