部份中小企新融資仍困難　邵家輝冀銀行確保企業融資渠道暢順

香港中小企艱難經營，早前更出現融資困難，被銀行追收貸款（Call Loan），其後金管局成立專責小組跟進中小企求助個案，但仍有商界反映申請新融資有困難。自由黨立法會議員邵家輝今日（9日）邀請金管局、銀行界代表，與批發零售界在內的商界代表交流。



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邵家輝表示，數月前接到不少業界反映，銀行對企業以物業抵押貸款「落雨收遮」，所以在8月初安排業界與商務及經濟發展局副局長陳百里會面反映問題，之後金管局與銀行公會亦成立「中小企融資專責小組」跟進情況。

邵家輝表示，近期的措施對於企業以物業抵押借貸有一定幫助，紓減部份企業的周轉壓力，但仍然有部份行業反映申請新融資有困難。他希望各持份者加強溝通，協助解決商界融資困難的問題。

同時，邵家輝亦期望銀行向前線人員清晰傳遞支援企業融資的訊息，確保前線人員依遵指引，多採取公平和包容的態度支持企業借貸，確保企業融資渠道暢順，減輕企業周轉壓力。