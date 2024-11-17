張國鈞七年攻讀港大博士畢業 感慨求學如「馬拉松」｜政壇諸事町
撰文：何夏怡
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律政司副司長張國鈞今日（17日）出席香港大學畢業禮，不過並非擔任活動嘉賓，更不是以家長身份出席，而是成為畢業生主角！他努力七年攻讀港大公共行政學博士課程，走到今天收成畢業，以後除了稱呼他為「副司長」，亦可稱呼「張博士」。
張國鈞形容求學之路如馬拉松比賽，亦感慨博士論文不易寫，特別感激家人支持。作為父親的他參加過子女的畢業禮，笑言今天「反客為主」邀請女兒參與畢業禮，「台上台下角色對調，感覺非常有趣」。
不少人從政後繼續進修，張國鈞亦不例外。他2017年9月入讀港大公共行政學博士課程，當年的他坦言從政那麼久都要吸收養分，特別是與官員見面時，對方解釋很多程序、公共政策問題，故希望讀書了解更多。雖然未讀過碩士，但公共行政豐富經驗獲認可，故得到當時的面試官、前申訴專員黎年取錄。
張國鈞在社交媒體憶述入讀之時已獲委任為行政會議成員，並兼任民建聯香港島立法會議員，透露幾位教授起初擔憂他工作繁忙未能完成課程，感激有家人的支持，「我經常犧牲陪伴家人的時間，安在家中閉關修煉」，承諾會學以致用，把特區政府崗位工作做得更好！
歷經七年成為博士的他，感激論文導師卜約翰教授的指導及鼓勵，「尤其是他對追求學問的嚴謹和認真態度，令我獲益良多」，感慨博士論文確實不易做，「求學問的過程猶如馬拉松般考驗意志和毅力，甚至要學會習慣孤單」。
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