黎智英案｜美議員關注獄中待遇　政府：單獨監禁依黎智英意願安排

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案周三（20日）續審，美國兩黨4名議員日前向國務卿布林肯發聯署信，要求評估黎智英等人在監獄的情況，並希望聯合國緊急討論。特區政府今日（17日）發聲明澄清黎智英在獄中獲適切治療及待遇，又說單獨監禁屬根據黎智英意願，並由懲教署安排。特區政府強烈譴責外國勢力或人士干預香港司法程序以及內部事務。



壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案周三（20日）續審，美國兩黨4名議員日前向國務卿布林肯發聯署信，要求評估黎智英等人在監獄的情況，並希望聯合國緊急討論。。（資料圖片）

政府：對黎智英採取的安排與其他人無異

特區政府發言人譴責「黎智英海外國際法律團隊」近日再次發布虛假信息，形容多次顛倒是非、公然抹黑香港司法制度和審訊，以及捏造黎智英羈押待遇的事實，行徑完全有違法律執業者應秉持的專業操守。發言人指，黎智英方面早已公開澄清，從沒有給予指示該所謂的國際法律團隊代其行事，其代表律師近日已作出澄清，表明黎智英在獄中獲適切治療及待遇。

政府發言人強調懲教署對黎智英採取的安排，與其他在囚人士無異。

發言人續指，懲教署致力為在囚人士提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，並設有現行機制，包括透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，確保在囚人士的權利獲得保障，並強調懲教署對黎智英採取的安排，與其他在囚人士無異。

2020年5月18日，李柱銘、黎智英提堂。（資料圖片 / 李澤彤攝）

政府：單獨監禁依黎智英意願安排

對於黎智英被單獨監禁，特區政府發言人強調，多年來是根據其意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的，形容黎智英批評單獨監禁的言論失實，是歪曲事實的捏造及卑劣的政治操作，「企圖籍此抹黑及攻擊特區政府，用心險惡，行為可恥」。

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案周三（20日）續審。(資料圖片)

指案件處理不受涉案者政治理念影響

發言人指，所有被告均嚴格按照《香港國安法》等香港法律，並在《基本法》及《香港人權法案》保障下接受公平審訊，不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同。

發言人反對聯合國的相關工作組基於虛假和誤導的指控，對香港作出毫無根據的批評和結論，並促請該工作組應公正、客觀履職，並尊重香港特區的獨立司法權，防止有人濫用聯合國機制干預香港司法程序，違背建基於國家主權平等和不干涉原則的《聯合國憲章》的精神。發言人強調，絕不容許任何外國勢力或人士干預香港特區的司法程序，以及香港特區的內部事務，並予以強烈譴責。