港府與工商界一日走訪佛山、廣州、東莞　推介香港獨特優勢

特首李家超率領特區政府及工商界代表到訪大灣區，行程進入第二日，一日內走訪佛山、廣州、東莞三個城市並舉辦推介會。



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考察團今日（26日）在佛山、廣州、東莞分別與市領導和代表會面，並舉辦推介會。政務司司長陳國基在發言時介紹，在「一國兩制」的框架下，香港有着背靠祖國、聯通世界這個得天獨厚的獨特優勢，絕非世界上其他城市所能夠媲美。他強調，香港有自由開放的營商環境、穩健的金融體系、優良的法治制度，是國內外企業大展拳腳的好地方。

考察團到訪廣州開發區規劃展示館、東莞濱海灣新區展示廳和OPPO智能製造中心，了解三地近年在人工智能、城市規劃、低空經濟、引進大型科創企業落戶等方面的舉措，陳國基認為當中有不少地方值得香港借鏡，並認為香港與三地在內的大灣區城市，可以在商貿、物流、製造業、航運、高新科技等多方面加強配合，達至錯位發展、互利共贏。

特區政府及工商界大灣區考察團為期三天，多名本港商界巨頭隨團。