改革大辯論｜李家超：不改革會被淘汰　要求官員常發訊息顯主導

行政長官李家超再次談及香港要改革，指香港正處於經濟轉型期，周邊包括內地城市又進步得很快，如本港不改革會被淘汰。他又認為，現在需要告訴市民改革的利與弊，認為社會是知道需要改革的。此外，他指需要讓市民覺得政府了解他們的需要，已要求各司局長要經常透過媒體回應、在自己的社交媒體發放訊息。當有事件發生，更要立刻擔當主導角色，讓市民覺得政府知道問題出現，並去處理。



行政長官李家超指若香港不改革會被淘汰（夏家朗攝）

李家超接受港台電視節目《盤點政策》訪問時表示，他上任以來在推動改革，政府願意改革，社會也知道要改革，而改革步伐要再推進，現時與他心目中的目標仍有一條路要走，需要共同努力。他表示，每年《施政報告》訂下百多個績效指標KPI，大致上符合他的要求，但認為仍不足夠，需要繼續做，希望國際亦認同本港是有進步。

他又講到自己已向各司局長作出要求，要顯現政府的主導角色。

今年4月10日早上，油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火，5人死亡，多人昏迷。 行政長官李家超下午探望傷者，對火警導致多人傷亡表示極度哀痛。（鄭子峰攝）

保安局局長鄧炳強到華豐大廈現場視察，並登上消防處流動指揮車了解詳情，其後換上消防制服佩戴消防帽進入火場。（馬耀文攝）

要等市民知道政府好了解市民需要，兼且速度上要成日睇到政府運作，所以（我）要求啲司長局長成日要出現於媒體講嘢啦，喺自己嘅社交媒體發放訊息，一有事件出現即刻要主動自己有主導角色，指示點樣做，咁呢效率方面第一會提高，第二市民覺得政府其實真係知道問題出現，去處理喎。 行政長官李家超

他認為，過往政府可能也是如此處事，但沒有主動讓外界知道：「咁呢個我覺得係會相輔相承。」

李家超上月率團到秘魯利馬出席亞太區經濟合作組織會議，他總結行程說，達到「天時地利人和」，包括中國在秘魯投資興建的錢凱港碼頭開幕，縮短拉丁美洲貨物到中國的時間，減少營運費用，而香港和秘魯簽訂《自由貿易協定》，亦開展了新增長點。

李家超（右）利用到秘魯出席APEC期間，了解當地人生活和當地特色（李家超Fb）

李家超又說，本港正處於經濟轉型期，旅客消費習慣改變、個人消費習慣改變，與及周邊包括內地城市亦進步得很快，本港如果不改革會被淘汰。他指，本港以前成功的元素，在現在的環境下，可能已不再成功，內地有制度優勢，對改革較為接受，他舉例說：「點解隔離舖頭排長龍，另外幾間有位都無人入去」，認為需要研究如何吸引客人。

至於政府的搶人才措施，他指過往是用「吸引」或「引進」人才字眼，現時改用「搶」，是要改變文化，代表積極、主動出擊，強調政府很全面去搶人才。他說，培育本地人才是優先，但仍然是不夠，香港只有750萬人，很多研究報告指香港如果要保持競爭力，作為領先城市，應該有1000萬人。他又說，以750萬人計算，人才庫有限，一定要吸納外地人才，增強人才庫。