立會通過修例改善舊樓消防安全　政府料每年為至少20幢樓代辦工程

立法會今日（11日）三讀通過《2024年消防安全(建築物)(修訂)條例草案》，賦權政府為舊樓改善消防設施，再向業主追收工程費和徵收20%附加費；同時，為免業主過份倚賴政府代辦工程，業主如不遵從「消防安全指示」的最高罰款由2.5萬元增至10萬元；不遵從「符合消防安全令」的最高罰款，由5萬元增至20萬元。



保安局局長鄧炳強預料，政府每年可以為20至60幢進行代辦改善消防設施工程，同時希望修例後業主為免政府進場，會自行進行工程，因為會知道維修已避無可避。



立法會通過修例賦權政府代辦舊樓消防安全改善工程（資料圖片 / 羅君豪攝）

謝偉銓擔心初期消防安全代辦工程量不足

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，有人擔心當修訂條例草案獲得通過時，不少原本嘗試籌辦相關工程機業主會放軟手腳，連基本消防設施保養都不做，只是等待政府進場，或許令整體舊樓消費問題惡化。他促請政府正視問題，聯同各區民政處、關愛隊、區議員做好宣傳及澄清工作。

此外，謝偉銓表示，不少舊樓居民期望條例通過後，很快有政府工程人員上門幫助他們維修消防設施，但其實初期每年可能只為十幢樓宇代辦工程，屬杯水車薪。

盧偉國：要避免市民對代辦工程的依賴性

經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，要避免形成市民對代辦工程的依賴性，不能以20%附加費免卻責任，要強調維修是業主責任，推動業主遵從同樣重要。他表示整體工作量都很大，質疑如何能夠達到政策目的，認為整個流程要拆牆鬆綁、實事求是，需要政府與業界要商討解決。

鄧炳強：會挑10-20幢樓宇作先導計劃

鄧炳強表示，政府一直主動巡查、監察，務求為市民締造安全的居住環境。他表示，政府有按照情況及規定向樓宇發出安全指示，已經發出超過39萬張指示，仍有6成指示在跟進當中。

他表示部分樓宇面對困難，例如難以聯絡部分業主，針對情況政府會積極為其提供支援，例如財政及技術支援；部分三無大廈業主難籌組工程，需要條例讓政府進場執行工程。

他表示，會有先導計劃，先選擇十至二十幢樓宇，及後要總結經驗、考慮業界承受能力，決定每年代辦工程的數量及時間表，確保協助有真正需要的樓宇。他預料，政府每年可以為20至60幢進行代辦改善消防安全工程，同時希望法例修訂後，業主為避免政府進場就自行進行工程，因為會知道維修已經避無可避。