習近平充分肯定特區工作　陳茂波：是勉勵、亦是變革求新的囑託

國家主席習近平昨日（13日）接見赴京述職的特首李家超，對特區的工作是充分肯定，表示中央全力支持特區政府團結帶領社會各界銳意改革、奮發有為、積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢等。多位官員紛紛發文回應，其中財政司司長陳茂波表示，習近平的肯定是勉勵，亦是加倍努力、變革求新的囑託和期許。



李家超（右）今日向習近平（左）述職（李家超Fb）

中央肯定特區工作 陳茂波：是變革求新的囑託 林定國：是最大鞭策

陳茂波表示，習近平的肯定是勉勵，亦是加倍努力、變革求新的囑託和期許。他指出特區政府團隊會踔厲𡚒發、積極作為、變革創新，加速融入國家發展大局、主動對接國家發展戰略，在不斷轉變的環境中，準確識變、科學應變、主動求變，為香港發掘新機遇，開拓經濟新增長點，為民族復興偉業，作出新的、更大的貢獻。

律政司司長林定國衷心感謝習近平對特區政府的鼓勵和支持，認為是對他們最大的鞭策，指中央過去一年推動香港經濟發展的舉措，都充分體現習近平對香港的殷切關懷和深情厚望。他又稱，律政司會以守正創新態度，把握國家發展機遇，發揮香港所長，貢獻國家所需。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（21日）向100名公務員頒發「公務員事務局局長嘉許狀」，讚揚他們竭誠支援所屬部門，向市民提供優質服務。（資料圖片）

2024年12月9日，勞工及福利局局長孫玉菡出席浸會大學活動時見記者，回應《香港01》揭發高才通造假的偵查報道。（浸會大學圖片）

楊何蓓茵：需擁抱改革和創新 孫玉菡：明白任重道遠時刻不能鬆懈

公務員事務局局長楊何蓓茵衷心感謝中央對香港的重視、關懷和支持，是她與公務員團隊盡忠竭誠，積極為民做實事的重要原動力。她認為推動改革和創新是大勢所趨，必須擁抱，沒有迴避的餘地，經濟發展如是，強化公務員治理能力及管理制度亦然。她表示，會致力提升公務員治理能力，及持續優化公務員管理制度，在實踐中大膽探索改革和創新之路，以迎接工作上的機遇和挑戰。

勞工及福利局局長孫玉菡則表示，對中央肯定行政長官及特區政府的工作，感到非常鼓舞，同時深深明白到任重而道遠，時刻不能鬆懈。勞福局無論在招攬人才、輸入勞工，以至大灣區安老，都展現出變革求新的決心，嘗試打破舊有的政策規限，為香港的經濟和民生帶來新氣象。未來日子，勞福局上下將不負國家對香港的重視和關懷，繼續「擔當作為、務實進取」，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。

鄧炳強。（政府新聞處圖片）

鄧炳強：香港繁榮穩定離不開國家安全保障

鄧炳強感謝習主席對特區工作予以充分肯定，指習近平強調了維護國家安全、落實「一國兩制」的重要性，為香港提供了明確的方向和指引。他指，香港作為中國的特別行政區，其繁榮穩定離不開國家的安全保障，會繼續致力推廣國安教育和宣傳，提高市民的國安意識；維護國家安全不僅是政府的責任，更是每一位市民應盡的義務。只有全社會共同努力，才能築牢國家安全的防線，保障香港的長期穩定和繁榮。

麥美娟：改革提升地區治理能力 許正宇：加快發展金融科技

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民青團隊會加倍努力、團結一致，貫徹落實二十屆三中全會精神，不斷創新、改革提升地區治理能力，建設和諧美好的社區，持續「惠民生、添幸福」。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，習近平再一次展示對香港的重視和關懷。他表示，局方將加快發展綠色金融和金融科技，推動香港成為全球綠色和可持續金融及金融創新的領航市場，進一步提升香港在國際金融體系中的軟硬實力和影響力；深信透過深化改革和創新，香港不僅能鞏固現有優勢，更能開拓新機遇。

行會非官守議員表明全力支持特首施政

行會非官守議員也發聲明，表示全力支持行政長官帶領特區政府施政，拼經濟、謀發展，推動解決民生難題，並感謝國家主席習近平對香港的重視和關懷。聲明指，行政長官在北京述職時，習近平主席肯定行政長官和特區政府的工作，並強調中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針。習主席的講話亦強調改革和創新，有助激發大家變革求新，銳意進取，奮發有為，創新創造的精神。