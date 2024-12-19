立法會通過積極應對經濟轉型議案　林健鋒：政府要大刀濶斧改革

本港經濟低迷，立法會今日(19日)通過由行會成員、經民聯的商界立法會議員林健鋒提出的「積極應對經濟轉型，維持有利的營商環境」議員議案。林健鋒指，現時問題是結構性而非周期性，認為政府應推出政策維持本港維持營商環境，大刀闊斧進行改革。但他同時強調，不應人有我有、為改以改，同時要搞旺股市、樓市。



林健鋒提出「積極應對經濟轉型，維持有利的營商環境」議案。（資料圖片/黃寶瑩攝）

林健鋒：要用新招、好招、怪招搶人才

林健鋒指，政府應積極引進新資金，為企業創造有利營商環境，增強跨國金融機構在港發展信心。人才政策上，本港不是「皇帝女唔憂嫁」，應使用「新招、好招，甚至怪招」搶人才。他說政府應留住本地人才及國際人才，部分移居外地的港人部分認為外國生活沒想像中好，政府應推出強而有力措施吸引他們回港。

他指政府要大力支持中小企持續發展，協助他們升級轉型、發展新業務，協助他們適應經濟環境轉變。他表示過去數年中小企元氣大傷、融資困難，政府跟進及把握時機推出措施，否則神仙難救。他又分享了一個故事，指11年前有80後在中環經營花店，從樓上舖搬到中環地舖，走過黑暴疫情，但面對消費模式轉變及高端客戶流失，要轉為網店。他指現時本港很多中小企面對同一情景。

陳振英指本港企業數碼化指數只屬起步階段（何夏怡攝）

陳振英：本港企業數碼化指數是起步階段

金融界議員陳振英引述生產力促進局數據，指去年底本港企業數碼化指數只有35.9、是基本和起步階段，認為本港監管必然須符合國際規則，但亦應參考其他地方實際做法，數字化發展能帶動行業繁榮，必須加快數字化建設。

他指政府應促進不同市場的貿易往來，例如人員往來、物資供應。同時須在大專院校加強少語種專業教學，配合需要。他說政府應有大局觀念，強化各決策局之間的合作意識。