氫能輕鐵｜月台改建難料棄用氫鐵　田北辰消息：或轉用純電池輕鐵

港鐵完成氫能輕鐵半年試驗，正整合續航力、行駛速度及耗能等數據向政府匯報。前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰引述港鐵消息指，若採用氫能輕鐵，需將高地台車站改建為低地台，目前技術評估可行性低，正研究轉用純電池輕鐵，既無須改裝月台，亦不設集電弓，減低遭颱風吹毀令列車服務受阻的風險。



港鐵租用的低地台列車6月27日運抵香港。（港鐵提供）

港鐵完成氫能輕鐵研究

港鐵今年年中租用一輛低地台氫能輕鐵，在輕鐵屯門建安站附近興建低地台車站研究，收集路面行駛的數據，評估氫能輕鐵應用。港鐵昨日（21日）表示，該研究項目成功收集列車在續航力、行駛速度及耗能等方面數據，會整合資料向當局匯報，租用作研究用途的低地台氫能輕鐵已送回內地製造商。

港鐵租用作研究用途的低地台列車亦已於12月12日送回內地相關製造商。（港鐵提供）

月台改建難或棄用氫鐵

田北辰向《香港01》表示，內地廠商目前技術只限氫能輕鐵在低地台車站行駛，惟現時輕鐵站均是高地台，加上甚少輕鐵站附近有剩餘土地可加建低地台車站，在不影響列車服務的前題下，難將現有高地台車站拆卸改建為低地台，「無可能啲車嚟緊嘅時候拆月台」，故改建月台不可行。

田北辰消息：或轉用純電池輕鐵

田北辰引述港鐵消息指，採用氫能輕鐵的機會微，換言之十年後投入服務的下一代新輕鐵，很大機會採用電池輕鐵，與現時列車的分別在於不需用集電弓，「集電弓加架空電纜嘅模式打風落雨好易出事，之前都試過有工程車鈎到架空電纜影響服務。」他又指內地廠商拒絕為港鐵目前的輕鐵列車，改裝成電池輕鐵，故仍要等待十年後才換車才有新車落地。