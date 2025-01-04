陳穎欣稱無時間食早餐便到豐洲市場　但到埗後...｜政壇諸事町

立法會主席梁君彥上月率7名立法會議員，在聖誕前夕到訪日本考察並與官員、國會人士交流，馬不停蹄向日本各界力陳香港優勢。不過，外界質疑此行是「公費旅遊」，梁君彥今日（4日）在報章專訪上再解釋並非如此，強調無「大飲大食」，到豐洲市場與批發商交流，僅「食個海鮮早餐」。



不過，有份訪日的議員陳穎欣早前在YouTube拍片指，「我哋特別去咗豐洲市場，0640 call嘅，早餐都冇得食就要去豐洲市場睇佢哋個運作」。當然，兩個說法並無矛盾，可能是議員們早起先到豐洲市場考察、交流後，再如大主席所言才有時間吃個海鮮早餐。



代表團參觀豐洲市場。（政府提供）

陳穎欣：0640 call 早餐都冇得食就要前往豐洲市場

梁君彥率領七名立法會議員上月21日至24日考察日本，保守估計8人的四天行程合計開支最少逾20萬元。目前政府財赤開支估計約千億，惹起社會熱議。

陳穎欣早前則在YouTube拍片解畫指，今次不是去旅行，一日可以有11個事項，形容「早午晚都好似食快餐咁食」，聖誕前夕已經回港，正正想壓縮行程、減少開支，亦需要與對方「夾時間」，形容是爭取香港加入RCEP的最後一里路。

她在片中亦細說行程，其中表示另一個重點議題是日本排放核污水之後，海產的食品安全問題，為此「我哋特別去咗豐洲市場，0640 call嘅，早餐都冇得食就要去豐洲市場睇佢哋個運作，因為佢哋（豐洲市場）朝頭早作業嘅。」亦了解到市場的衞生及食品安全檢查狀況，「唔去都唔知道實況係點樣嘅」。

梁君彥。（黃寶瑩攝）

梁君彥：無公費大飲大食 是真真正正進行遊說

梁君彥在今日（4日）的訪問中，呼籲大家應聚焦考察團的成果，強調所謂的「去旅行」是片面的說法，並無「用公費大飲大食」，反而是「真真正正進行遊說」。

至於豐洲市場之行，他認為與批發商交流有助取經，推動香港機場附近建「空運鮮活市集」。被問及代表團有否在當地品嘗海鮮，他笑言：「我哋喺豐洲市場食個早餐，咁就係海鮮早餐嚟㗎啦！」