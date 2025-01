拆局｜李家超新年賀辭英文版用CNY　暗藏政治智慧避免爆爭議

今日(28日)是年廿九,特首李家超按慣例向全港市民以雙語即廣東話和英語發表農曆新年賀辭,但今年的英文版本用字暗藏政治智慧。他今年的英文賀辭和影片用上Chinese New Year或CNY等字眼,而非Lunar New Year,在此時此刻可避免引發爭議,大家可以安心送龍迎蛇。



今年的新年賀辭英文版用CNY,去年則用LUNAR NEW YEAR(政府新聞處)

李家超首年發表的新年賀辭,內文也是用LUNAR NEW YEAR,標題則是NEW YEAR MESSAGE(政府新聞處)

政府對用字無硬性規定

政府對使用Chinese New Year或Lunar New Year沒有硬性規定,以李家超的新年賀辭為例,今年的英文賀辭用上Chinese New Year作標題,內文也用Chinese New Year,影片則用上CNY;去年則用Lunar New Year,內文亦然。至於前年他首次以特首身份發表的新年賀辭,標題是則是更簡約的New Year Message,內文則用上Lunar New Year的字眼。

正因為無硬性規定,今年用Chinese New Year正好反映李家超和特首辦的政治敏感度也相當高。因為内地茶飲品牌霸王茶姬,近日在IG 、FB等社交平台發文使用「Lunar New Year」,引發「去中國化」爭議。霸王茶姬最終上周五(24日)要在微信公眾號發布名為《全球同慶首個非遺春節,HAPPY CHINESE NEW YEAR!》的文章,並就此前使用的不當翻譯致歉。

李家超的英文賀辭用Chinese New Year,自然不會陷入相同的爭議了。

去年「loong」與「dragon」引發揣測

其實,有關農曆新年英文名稱也非第一次引起爭議。去年迎龍年的時候,央視網發文指出,近期很多網友曬出龍年活動照片,但從中發現了一個有趣的現象,就是龍的英文不再翻譯為「dragon」,而是「loong」。文章並介紹了loong的出處,並指出中國龍代表好運吉祥,西方龍負面的形象有別。對此,有評論指出,語言自信就是一種文化自信。

李家超在龍年大年初一的花車巡遊上,以英文致辭時也以Year of the「 Loong」作開場白,結尾再補上慣用的「Dragon」,但當時一度引來外界揣測難道本港以後要統一改以用Year of the「 Loong」,但行政會議召集人葉劉淑儀表明政府並無此政策。