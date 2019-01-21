【預算案】倡陸路離境稅、檢討投標制度　梁繼昌：會「驗屍咁驗」

新一份財政預算案將於2月27日出爐，專業議政早前與財政司司長陳茂波會面，其中會計界梁繼昌提交多項預算案建議，包括設立「陸路離境稅」以調節來港的旅客數目、檢討現有投標制度以及向每位初生嬰兒的父母派發一萬元現金津貼等。 對於特首林鄭月娥的「議員批准論」導致於18年預算案投贊成票的建制派不滿，被問到這次投票時會否作多重考慮？梁繼昌稱，2015年亦曾出現政府將水炮車撥款綑綁預算案的情況，惟他自己最後亦投下贊成票，「成個預算案三千幾億，我只是不支持其中一千多萬」，強調「支持的原因不是因為削減綜援，而是有更大原因值得支持預算案」。他不諱言這次會「驗屍咁驗」，而政府在退稅、差餉方面的舉動將會是他考慮的因素。

立法會議員會計界梁繼昌早前與財政司司長陳茂波會面，並提出多項預算案建議。梁繼昌稱，主要目的是助香港走出困局，增加政府收入的穩定性，同時要開源節流。

倡「陸路離境稅」 調節遊客數目

隨港珠澳大橋開通，內地旅行團來港數日益增加，梁繼昌建議設「陸路離境稅」，向離境人士徵收約50至100元以調節遊客數目，惟每日跨境工作、上班人士除外。他稱機管局亦有徵收機場建設費以支持三跑建設，認為收取離境稅後可作「專款專用」，用以清潔、維修旅遊設施和完善配套對。對於會否減低水貨客數目？他認為影響不太，因水貨客在扣除離境稅後仍能獲利，但「點都好過無。」

就近年香港出生率下降，梁繼昌建議只要初生嬰兒的父母其中一人為香港永久性居民，即可於首年享有一萬元的資助。(資料圖片/林若勤攝)

就近年香港出生率下降，梁繼昌指香港已提高待產假和產假，但除子女免稅額外，他亦建議只要初生嬰兒的父母其中一人為香港永久性居民，即可於首年享有一萬元的資助。然而，他認為有關措施或會引起中港矛盾，最後政府會接納並採用機會不大。

香港應與國際接軌 和更多國家簽《自由貿易協議》

在經濟方面，梁繼昌建議香港應提升競爭能力，特別是增加香港成為亞洲區總部的數目。其中他稱新加坡現時約有4200間，但香港只有1200多間，故能在此方面加強。他認為雖然低稅率或成為考慮因素之一，惟集團仍會考慮該地方的人才及法治的情況，強調會繼續與財經及庫務局跟進。

同時在營商環境上，梁繼昌認為香港應與更多國家簽定《自由貿易協議》和《經貿推廣及國際保障協議》，與國際社會接軌。此外他稱有歐盟等國家反映香港海關不幫忙作技術轉移或執行聯合國安理會制裁，故建議向海關增撥資源予以協助，他稍後將會在立法會提口頭質詢關注情況。

梁繼昌預計2019年經濟形勢差，中美貿易戰、科技戰等問題亦會持續，他稱雖然中美關係緊張，認為香港若「識玩」，應該「兩邊都不要得罪，兩邊規矩都要守。」(羅家晴攝)

料2019年經濟形勢差 香港宜守中、美規矩

除此之外，投標制度亦備受關注，梁繼昌稱香港的工程一直以「價低者得」方式，惟結果質素參差，甚至會出現承辦商「反價」情況。他稱現時質素和價錢約為五五比，他建議改為七三比，「即使價錢較高但技術好都能中標」。據他了解，中央投標委員會將會有新指引讓各政府部門參考。

對於特首林鄭月娥早前的「議員批准論」，令於18年預算案投贊成票的建制派陷入窘境，被問到這次投票時會否作多重考慮？梁繼昌稱，2015年亦曾出現政府將水炮車撥款綑綁預算案的情況，惟他自己最後亦投下贊成票，「成個預算案三千幾億，我只是不支持其中一千多萬」，強調「支持的原因不是因為削減綜援，而是有更大原因值得支持預算案」。他直指這次會「驗屍咁驗」，而政府在退稅、差餉方面的舉動將會是他考慮的因素。

梁繼昌亦預計2019年經濟形勢差，中美貿易戰、科技戰等問題亦會持續，他稱雖然中美關係緊張，認為香港若「識玩」，應該「兩邊都不要得罪，兩邊規矩都要守。」