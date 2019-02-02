【面臨斷莊】85%投票學生投下反對票　被指染紅內閣「蒼傲」落選

2019年度香港大學學生會周年大選今早(2日)有結果，與近年港大學生會政治立場大相逕庭的三人候選內閣「蒼傲」，以及以「一人莊」姿態角逐常務秘書的麥嘉晉，全數落選，當中85%參與投票的學生，投下反對票；料4月中會有補選。 根據《香港大學學生會校園電視》及《香港大學學生會學苑即時新聞》在社交網站公布的消息，選舉結果今早8時公布，本年度學生會基本會員有16,896人，大選及公投有5572名港大學生參與投票，有效票數為5,397，投票率為32.98%，遠超過去三年的總投票率。

候選大學事務秘書李鎔津早前疑不堪壓力一度哽咽流淚。（資料圖片/張浩維攝）

「蒼傲」候選主席鄭鎮煕以427贊成票、4785反對票及185棄權票落選；候選內務主席張信一以448贊成票、4746反對票及203棄權票落選；候選大學事務秘書李鎔津以683贊成票、4336反對票及378棄權票落選；而以「一人莊」姿態角逐常務秘書的麥嘉晉則以599贊成票、4461反對票及337棄權票落選。

港大學生會校園電視早前訪問「蒼傲」三名成員，三人的政治立場備受爭議，包括認為政府取消議員資格的判決過程屬公平，並有足夠理據支持政府所作的判決，故對DQ議員沒有任何特別意見，又形容人大釋法是「成功的新詮釋」。片段一出後，三人被學生和網民被批評為「染紅」和親建制，甚至開設「不信任蒼傲就任香港大學學生會幹事會」FB專頁，促三人退選。

大選同時選出學苑正副總編輯、校園電視正副主席、普選評議員，各參選人均順利當選。