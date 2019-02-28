【預算案】為何不派錢？財爺：七成盈餘放納稅人及有需要人士身上

財政司司長陳茂波昨發表《財政預算案》，今出席立法會財委會上回答議員質詢，多名議員關注為何不向市民派錢，陳茂波表示今年只有500多億盈餘，已將七成盈餘放在納稅人和有需要人士身上，認為現時目前資源分配安排已取得平衡。

被問到為何不派錢，陳茂波指已將七成盈餘放在納稅人和有需要人士身上，他認為現時目前資源分配安排已取得平衡。(余俊亮攝)

立法會財委會上，民建聯梁志祥關注，陳茂波為何不派錢改善現時社會氣氛，認為每人派2000元亦不會帶來太大的財赤問題。陳回應時指，上年度財政盈餘有1400億，今年度只有500多億，考慮到目前經濟形勢，已將七成盈餘放在納稅人和有需要人士身上，認為目前資源分配安排已取得平衡。

陳茂波：計劃在行政上令市民有不開心的地方 會就此作檢討

民主黨胡志偉關注，陳茂波稱在預算案取得平衡，但這次在派糖措施「有310萬市民未能分享成果既時候點樣話平衡到」？陳茂波稱「關愛共享計劃」諮詢期間聽到有聲音指「唔好再搞啦」，但認為計劃在行政上令市民有不方便及不開心的地方，強調會就計劃作檢討。

人民力量陳志全則稱，政府最成功是扮窮，自言不認同「關愛共享計劃」，因支持「全民直接回水」，惟對於今次有約300萬人未能於預算案中受惠，質疑「是否有供樓、交稅就要紓困，但連樓都買不起的就不用」？

陳茂波重申會就「關愛共享計劃」作檢討，又向陳志全揚言「你都唔鐘意個計劃，所以唔使討論啦」，強調全民派錢是不符合理財新哲學。

梁美芬：只改善海濱設施不理海水味道 如「美麗的女性有臭狐」



工聯會郭偉強表示，政府早前將由長者綜援年齡由60歲收緊至65歲後，向60至64歲健全人士補回「就業支援補助金」，但之後不能再受惠於綜援「出雙糧」措施。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱稱，綜援「出雙糧」一直都是以標準金額作為基礎，強調政府要以政策先行才考慮資源配置。

此外，預算案中提及，會預留60億元發展新的海濱長廊及休憩空間，及改善海濱設施。經民聯梁美芬在會上除了關注銀髮經濟外，亦向局方反映發展海濱長廊的意見，她稱現時情況是「美麗的女性有臭狐」一樣，強調海濱長廊應配合海水無臭味，陳茂波則回應指會將其觀察反映給局方。