泛民議員又甩轆？ 梁繼昌不在席　私人草案被拒處理

近年，民主派支持者和網民高度關注議員在議會的表現，公民黨黨魁楊岳橋今年一月因未能及時到達會議廳，令他醞釀多時的「檢討單程證政策」議員議案無法提出，他事後更因此事遭猛烈抨擊。 事隔三個月，立法會今（3日）疑再爆出「甩轆」風波，專業議政會計界梁繼昌提出的法案《2018年專業會計師（修訂）條例草案》，原定於今天恢復二讀審議，惟會議進入有關議程時，梁繼昌不在席，主席梁君彥以此為理由，拒絕處理有關議案。 梁繼昌事後隨即解畫，並向傳媒展示會議文件，指文件訂明的審議程序，應先由該條例的草案委員會主席莫乃光發言，故他希望把握最後機會，在議會廳外向其他議員拉票。不過他其後在facebook作出另一解釋，指需要更多時間游說各黨派的議員支持通過此法案，「故此，我今日押後恢復法案二讀的程序，實在是情非得已，請大家見諒。」 事件發生後，議員間耳語不絕，一名不具名的建制派議員甚至稱，部分建制派議員因不滿泛民今天的激烈抗爭，計劃投反對票，令議案不夠票通過，梁繼昌為免議案被否決的尷尬畫面出現，才作出不在席的決定。

梁繼昌事後向傳媒展示會議文件，指文件訂明的審議程序，應先由該條例的草案委員會主席莫乃光發言。

梁繼昌：爭取法案於本立法年度通過



會計界議員梁繼昌多次透過議員法案方式，就與業界相關的法例提出修訂。梁繼昌去年提出《2018年專業會計師（修訂）條例草案》，建議修訂《專業會計師條例》(第50章)，禁止非會計師或非執業單位的個別人士、事務所及公司使用具誤導性的稱謂，為業界爭取權益。去年底，議案在立法會完成首讀和二讀，交付內會成立法案委員會，委員會在上月完成審議程序，安排於今天大會恢複二讀。

今天下午四時許，大會完成審議由勞工及福利局提出的政府議案，進入審議由梁繼昌提出的議員議案，惟此時梁繼昌不在席。梁君彥以此為由，宣布不會處理有關議案，令議案未能在今天審議和表決。

事件發生後，梁繼昌隨即向傳媒解釋，稱根據立法會提供的文件，列明先由條例草案委員會主席莫乃光發言，其後才輪到自己發言，故他決定把握最後機會拉票，準備於莫乃光發言完成前才進入會議廳。

梁繼昌事後亦在facebook解釋事件，不過未有提到上述理由，而是指由於議員法案需要經立法會地區直選及功能組別分別在席過半數議員支持才可通過，故需要更多時間游說各黨派議員支持通過此法案，「故此，我今日押後恢復法案二讀的程序，實在是情非得已，請大家見諒。」強調會盡力及盡快將法案於本立法年度獲通過。

梁君彥以梁繼昌不在席為由，宣布不會處理有關議案，令議案未能在今天審議和表決。（資料圖片／林若勤攝）

部分建制今突計劃改投反對



疑似「甩轆」風波後，議會內耳語不絕，傳出多個版本。—名不具名的建制派議員稱，該條例草案並無爭議，原本應順利獲通過，惟泛民議員今午在《逃犯條例》首讀及二讀時，多次提出規程問題阻礙保安局局長李家超發言，引起部分建制派議員不滿，故有建制派議員決定於該議案上「玩嘢」，投下反對票，梁繼昌因不想見到議案被否決的尷尬畫面出現，才作出不在席的決定。

不過有議員表示，該條例草案無太大爭議性，相信有足夠票數通過，認為是梁繼昌「甩轆」。