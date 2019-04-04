立會主席疑超支換靚車？秘書處：斥71萬購「普通版」　符合預算

去年《財政預算案》公布，立法會行政管理委員會將斥資90萬元，更換立法會主席的專車「LC1」。立法會秘書處回覆議會陣線區諾軒關於主席換車的提問，指專車在去年11月由「Lexus（凌志） GS450h」，更換為「Lexus LS500 Executive」，根據車行報價，該款車型售價約為140萬，惹來超出預算的嫌疑。 立法會秘書處《香港01》查詢，指僅花了約71萬元購買屬「普通版」的LC1車輛，且與特區政府安排一致，購買的車輛並不需要繳付首次汽車登記稅。

（羅君豪攝）

立法會秘書處解釋，舊有的LC1(即Lexus GS450h)在註銷前已使用8年8個月，超過所屬型號的一般使用年期(即7年)，機電工程署於2017年4月就舊有的LC1進行車輛更換評估，評估報告指出車輛有不少零件已經老化，建議更換LC1。秘書處最終在去年11月更換成「Lexus LS500 Executive」。

然而，根據車行報價，該款豪華房車的售價近140萬元，車輛簡介更指出內設按摩座墊等設備，社會有人質疑主席買靚車卻以公帑埋單的說法。

立法會秘書處回覆查詢指，是次購買的LC1實際費用約為71萬元，符合90萬元的預算，並沒有超支。有關車款備有普通版及豪華版(Premium)，而秘書處購置的為普通版，並沒有配備按摩設施，秘書處亦是按照一貫政策向政府申請撥款，獲批款項後會根據採購程序購置車輛。