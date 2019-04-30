梁繼昌倡徵陸路離境稅　促政府打擊「零旅費」旅客

五一黃金周將至，隨港珠澳大橋開通，內地旅行團來港數量日益增加，立法會議員梁繼昌倡徵「陸路離境稅」，以調節旅客數目。他認為香港應集中吸引高增值旅客，且需打擊「零團費」旅行團。梁繼昌表示，將向行政長官提交建議，建議政府考慮落實新稅項。

梁繼昌倡設陸路離境稅，稱現時主要考慮的是政策會否令旅客卻步。（羅家晴攝）

據資料顯示，2017年全年訪港人數為5847.2萬，2018年訪港人數更高達6514.8萬人次。梁繼昌引2014年政府的發表《香港承受及接待旅客能力評估報告》指，預計2023年訪港旅客數目會突破1億人次。

梁繼昌認為訪港人數多不一定能為香港帶來經濟效益，他稱應集中吸引高增值旅客，即在香港逗留的過夜旅客，因該類旅客的經濟收益較高。同時他促請政府打擊「零團費」旅行團，強調即日來回的旅客「買完嘢就走」，經濟效益較低。

就此，梁繼昌提出向旅客徵收「陸路離境稅」，收取離境稅後可作「專款專用」，用以清潔、維修旅遊設施等用途。他強調，現時主要考慮的是政策會否令旅客卻步，以及一旦旅客人數下降會否影響旅遊業的收益。另外梁繼昌亦建議旅發局設廉航優惠吸引旅客，推廣旅客在香港逗留外，亦可乘坐廉航轉至泰國或內地等城市，令旅客的旅途更長，吸引更多旅客。