【逃犯條例﹒專訪】「出山」倡3方案　潘熙：政府不應數夠票就過

逃犯條例修例引來多方爭議，主打人權法的資深大律師潘熙接受《香港01》專訪時「以法論法」，直指現時有3個方案，既可以處理台灣殺人案，亦不會導致社會恐懼，包括只將台灣納入引渡地區；擴大域外法權至可以審訊謀殺案件；設日落條款，處理台灣殺人案後，法例即失效。 他質疑政府將「22年問題用20日諮詢」解決，是霸王硬上弓，勸政府不應「數夠票就過」，如此會令社會對立法機關以至法治失去信心。

終審法院頂部，有一座泰美斯女神像，代表正義與公平，他的辦公室亦有較細的一座，「這個是我的客人送給我，他剛巧是當年差點被內地捉走，向我求助。我在法庭令他全身而退，恐怕他在逃犯條例通過後就要離開香港了」。（羅君豪攝）

潘熙：對香港法治影響，比以往10多年來更嚴重

潘熙過去罕有接受傳媒訪問，今次「破例」，只因他認為事件是「對香港法治影響，比以往10多年來更嚴重」。終審法院頂部，有一座泰美斯女神像，代表正義與公平，他的辦公室亦有較細的一座，「這個是我的客人送給我，他剛巧是當年差點被內地捉走，向我求助。我在法庭令他全身而退，恐怕他在逃犯條例通過後就要離開香港了」。

潘熙逐點反駁律政司司長鄭若驊在本周記者會上的論點。對於能否引伸域外法權至謀殺案，他直言香港對青少年性罪行一直都有域外法權，而港人在外地死亡，如屍體能運返香港，法庭也可進行死因研訊，調查是否非法被殺。他於2010年菲律賓人質事件中，正正代表領隊謝廷駿家屬，「取證冇問題，用視像通話向菲律賓警方錄取口供，香港警方亦到當地取證，專家研究旅遊巴及子彈，都可以做到」。他表明在域外法權中加入謀殺案是絕對合理，「刑事法例上冇嘢嚴重過謀殺」，香港人在外地殺人或被殺，被告只要在港被捕都可有審訊。

鄭若驊稱，就算加入謀殺罪於域外法權，也有追溯力問題。潘熙指根據《香港人權法案》第12條，表明如相關行為，如謀殺，在香港屬於犯罪，不會受人權法案影響，故此追溯力「冇問題」。

潘熙接受《香港01》專訪時「以法論法」，直指現時有3個方案，既可以處理台灣殺人案，亦不會導致社會恐懼，包括只將台灣納入引渡地區；擴大域外法權至可以審訊謀殺案件；設日落條款，處理台灣殺人案後，法例即失效。（羅君豪攝）

3個方案解現有困局

保安局局長李家超一直指，政府「鴕鳥」了22年沒有解決漏洞，未有將中國納入條例中，導致未能將台灣殺人犯移交台灣。潘熙指政府是將「22年問題用20日諮詢」，當時不納入中國，原因之一是兩地司法基礎有相當大的差距。相反，香港人對台灣刑事司法制度沒有如此大爭議。他又擔心，法案未有列明內地哪層級機關可以提出引渡要求，亦未有說明逃犯會在哪一級法院受審，加上內地不同省份的司法公正性不一，令人質疑「信唔信佢」。

鄭若驊又稱，政府與其他地區簽署移交逃犯協議，並沒有評估對方有否簽署聯合國《公民權利與政治權利國際公約》，但潘熙稱，同樣實行單次性移交的英國設有條款，若移交地的人權不符合《歐洲人權法案》標準，法庭可以拒絕引渡要求，但香港法案未有相關條款。

潘熙提議3個方案解決現有困局，首先可以只將台灣納入現有條例中，由立法會召開閉門會議處理移交逃犯一事；增加謀殺案的域外法權；設日落條款。他直言，若當局「霸王硬上弓」，只會令社會對立法制度，以至法治失去信心，勸政府不應「數夠票就過」。