【專訪】黃台仰獲庇護　戴啟思：香港人權水平仍高　

在旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇,獲德國批出難民庇護申請。大律師公會主席戴啟思今日(28日)接受《香港01》電話訪問時指,不知道德國批出難民庇護申請原因,但估計或與其個人控罪有關,又著港人毋須擔心香港人權水平,形容現時仍是很高。

戴啟思(資料圖片)

主打人權官司的戴啟思,首次回應黃台仰與李東昇獲德國批出難民庇護申請。戴啟思表示,德國駐港總領事館已發聲明,但內容未有提及為何批出難民庇護申請,實屬國際慣例,以免影響其仍在國內的家人。由於未能得知德國批出申請原因,他難以評論對香港人權的影響,舉例「或許是因為選擇性檢控」。

對於此舉是否意味香港人權水平下降,有更多人會成為難民,戴啟思指香港人權水平仍然很高,毋須擔心,舉例以往英國、丹麥等地也有難民庇護申請獲批。至於德國是否介入香港內政,而香港能否要求引渡黃台仰與李東昇回港受審,他直言德方有權審視難民庇護申請要求,就如香港有權審視來自各地的難民申請是否屬實,「香港政府當然有權向德國要求引渡黃台仰與李東昇回港受審,但對方很可能因為兩人已成為難民而拒絕申請」。

對於最近逃犯條例爭議,政府有意讓步,如可引渡罪行的刑期由3年提高至7年,以及移交內地的港人逃犯,可申請回港服刑。戴啟思直言這是只是「小事(minor matters)」,最重要的議題是港人對內地不信任(mistrust),尤其是內地司法制度與香港完全不同,難以保障公平審訊,加上中國仍未有落實聯合國《公民權利和政治權利國際公約》,而台灣已表明在現時安排下不會申請台灣殺人犯回台受審,認為香港不應該只為了一宗案件而修例,「影響整個香港社會(affecting whole of the population of Hong Kong)」。