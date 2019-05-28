【專訪】黃台仰獲庇護　戴啟思：香港人權水平仍高　

在旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，獲德國批出難民庇護申請。大律師公會主席戴啟思今日（28日）接受《香港01》電話訪問時指，不知道德國批出難民庇護申請原因，但估計或與其個人控罪有關，又著港人毋須擔心香港人權水平，形容現時仍是很高。

戴啟思（資料圖片）

主打人權官司的戴啟思，首次回應黃台仰與李東昇獲德國批出難民庇護申請。戴啟思表示，德國駐港總領事館已發聲明，但內容未有提及為何批出難民庇護申請，實屬國際慣例，以免影響其仍在國內的家人。由於未能得知德國批出申請原因，他難以評論對香港人權的影響，舉例「或許是因為選擇性檢控」。

對於此舉是否意味香港人權水平下降，有更多人會成為難民，戴啟思指香港人權水平仍然很高，毋須擔心，舉例以往英國、丹麥等地也有難民庇護申請獲批。至於德國是否介入香港內政，而香港能否要求引渡黃台仰與李東昇回港受審，他直言德方有權審視難民庇護申請要求，就如香港有權審視來自各地的難民申請是否屬實，「香港政府當然有權向德國要求引渡黃台仰與李東昇回港受審，但對方很可能因為兩人已成為難民而拒絕申請」。

對於最近逃犯條例爭議，政府有意讓步，如可引渡罪行的刑期由3年提高至7年，以及移交內地的港人逃犯，可申請回港服刑。戴啟思直言這是只是「小事（minor matters）」，最重要的議題是港人對內地不信任（mistrust），尤其是內地司法制度與香港完全不同，難以保障公平審訊，加上中國仍未有落實聯合國《公民權利和政治權利國際公約》，而台灣已表明在現時安排下不會申請台灣殺人犯回台受審，認為香港不應該只為了一宗案件而修例，「影響整個香港社會（affecting whole of the population of Hong Kong）」。