【逃犯條例】民主派議員往禮賓府要求探訪林鄭　民陣號召周日遊行

政府修訂《逃犯條例》飽受爭議，立法會原定昨（12日）就修例恢復二讀，大批市民昨在立法會外發起反條例集會，其後與警方爆發衝突。警方最終施放催淚彈及發射布袋彈等清場，立法會大會未能召開，秘書處今早（13日）約11時發通告，內容稱今日大會亦不會召開。 多名民主派議員下午由立法會前往至禮賓府外，要求探訪特首林鄭月娥。工黨前議員李卓人表示，將於周日（13日）再發起遊行，反對修例，並會於下周一再於金鐘召開集會。

多名民主派議員下午由立法會前往至禮賓府外，要求探訪林鄭。（李澤彤攝）

15名立法會議員，包括民主派會議召集人毛孟靜、新同盟范國威、議會陣線區諾軒、民主黨林卓廷和許智峯、公民黨楊岳橋、譚文豪、郭榮鏗等，由立法會前往禮賓府，要求與林鄭月娥見面。

遊行伊始即下大雨，當議員遊行至中環花園道，警方不容議員使用中環下亞厘畢道對出的行人過路燈橫過馬路。議會陣線朱凱廸和范國威不滿並衝出馬路，警指早已安排路線予議員遊行，並只安排禮賓府東閘。區諾軒不滿，怒斥：「死差佬，你哋去醫院拉兩個年輕人告暴動罪呀」，其後他奔出馬路，近10名警察上前阻止。

許智峯、街工梁耀忠強調這次並非遊行，只有15名議員步行到禮賓府與林鄭會面。惟警方稱「我話係遊行就係遊行」，拒絕他們過馬路，雙方對峙近20分鐘。

擾攘半小時後，議員最終兵分三路，抵達禮賓府，他們拿上林鄭月娥的大花牌，並輪流向林鄭獻花。

民主派議員在禮賓府外放置特首林鄭月娥的「花圈」。（李澤彤攝）

民陣召集人岑子杰表示，將申請於星期日舉辦遊行，並於周一在金鐘再發起集會，呼籲市民「三罷」參與集會。

李卓人代表民陣向警方申請不反對通知書，他指遊行於下午2時半維園中央草坪集會，遊行至立法會外示威區，他希望能有100萬人參與遊行，表示是次遊行將為黑色遊行，譴責警方昨天鎮壓示威事件，和堅決要求林鄭撤回修例，又表示正申請不反對通知書。

李卓人又表示，民陣亦正申請於周一在金鐘舉行集會，集會安排與昨日相同，呼籲市民在當天「三罷」，即罷工、罷課、罷市，並到金鐘參與集會。