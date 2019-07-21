【守護香港集會】聘人清垃圾保形象　消息：反映操盤系統化

在民陣721遊行前夕，建制派20日在添馬公園發起「守護香港」集會，大會聲稱有31.6萬人參與，警方則指最高峰有 10.3萬人。集會結束後，只見有清潔公司員工自動清理集會者留下的垃圾，但不願透露是否受聘於主辦單位。據了解，今次建制派有人負責清理場地，以免遺下大量垃圾有損形象，而這亦反映這個「守護香港」系列活動，比上次「撐警集會」更具組織性及系統化。

集會結束後不久，即有大批戴上同一公司標誌鴨舌帽的清潔員工在場收拾垃圾，他們未有回應是否自發或獲聘到場。（張嘉敏攝）

記者現場目擊，集會結束後不久，即有大批戴上同一公司標誌鴨舌帽的清潔員工在場收拾垃圾，他們未有回應是否自發或獲聘到場。該公司為利興環境服務有限公司。

另一邊廂，在非集會場地範圍的海富天橋，「連儂牆」上原有的紙貼被撕下且伴着垃圾散滿一地，同時被貼上寫有「無材報國也不當暴徒」的大字報。亦有人掛上文匯報於7月15日的頭版，當日的頭版頭條為沙田遊行後的報道，以「獨人策劃施襲 警員斷指昏迷」為題。

利興環境服務公司負責人甄韋喬承認，公司獲大會聘用包辦場地、中環灣仔繞道一帶清潔服務，冀保持環境整潔。他強調，連儂牆非負責範圍之內，工友亦無接觸連儂牆任何海報。

海富天橋「連儂牆」上原有的紙貼被撕下，且伴着垃圾散滿一地。（張嘉敏攝）