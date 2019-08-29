撤回修例與獨立調查　林鄭莫與民鬥氣

人大「8.31」決定五周年將至，社會擔心衝突將會再度升級，使情況惡化至不可收拾的地步。多名協助特首林鄭月娥林鄭月娥籌組對話平台的「有心人」近日發聲稱，已明確向林鄭指出撤回《逃犯條例》修訂和成立獨立調查委員會可以為社會降溫，惟林鄭似乎不為所動。特首拒絕放下身段，怎會不讓人感覺她正以「鬥氣」態度處理這場香港回歸以來最嚴峻的危機？

放下面子 宣布撤回

政府多番強調已回應示威者最重要的訴求，即暫緩修例草案，或即林鄭形容的「壽終正寢」。針對有言論指林鄭用字未夠準確，擔心修例仍有機會於日後捲土重來，林鄭堅稱修例工作已經完全停止，認為此說法為「斬釘截鐵」，甚至曾反駁即時「撤回」，他日一樣可重提立法會，但始終未能有說服力地解釋為何不用「撤回」字眼。

【宣布暫緩】6月14日起，建制派、行政會議成員等開始放風，有讓步跡象；另有報道指，副總理韓正親自南下督師。最終在6月15日下午，林鄭召開記者會，宣布暫緩修例。不過政府已錯失讓步黃金時期，而林鄭堅拒表明「撤回」，而她在記者會中態度被指傲慢，例如斥責一名問多於兩條問題的記者「不尊重」，民間怒火更盛。（梁鵬威攝）

平情而論，正如林鄭所言，停止修例工作的字眼不甚重要，而且必須指出，現行《逃犯條例》出現漏洞，加以修訂以完善跨境司法正義，始終為必要之舉。惟特區政府此前推動修例工作極其拙劣，自恃「夠票」便罔顧民意民情，粗暴地凌駕了港人感受、甚至利益。問題是，既然改動用詞無傷大雅，為何政府始終不願應允民意？事已至此，政府必須顯示誠意，以修補社會撕裂，林鄭絕不應因一己面子，不斷延續鬧劇。

與民鬥氣 無益於事

至於成立獨立調查委員會，政府認為訴諸現有監警機制，拒絕另作獨立調查。不過，監警會機制效用成疑，社會大多數人認同有必要另設更具公信力、權限的獨立調查委員會，以還原連場衝突真相，重建警隊威信，促進社會和解。

不同界別都呼籲成立獨立調查委員會，圖為721民陣遊行，獨立調查的標語最為醒目。（資料圖片 / 余俊亮攝）

成立獨立調查委員會，可能會影響警隊士氣。正如林鄭於近日與市民會面時，亦承認警務處對獨立調查抗拒「好大」，甚至有報道指她在探望警署時，向警員保證不設獨立調查委員會。然而，獨立調查已為社會跨光譜的共識，繼續對合理訴求置若罔聞，不但會令她顯得不負責任，也無益於警隊，甚至會令市民進一步對警隊反感。與其與社會「鬥氣」，林鄭應務實解決問題。

緩和氣氛 和解首步

或許政府會擔心回應訴求成效有限，故選擇寧願維持對立形勢，亦不願答覆。據消息人士透露，港府認為即使局部回應一、兩項訴求，亦難以平息示威者的情緒，故決定於短期內不會回應社會訴求。然而，據香港民意研究所於七月下旬的研究，設立獨立調查委員會及全面撤回修例始終為民心所在，分別獲79%及73%的受訪市民支持，若果政府回應此兩項訴求，縱然未能完全平息民怨，至少可舒緩大部分示威者的情緒，令廣大的「和理非」接受。

林鄭一直表示社會需要好好對話，以找出解決困局的出路，政府理應明瞭拆局不能一步到位，也不應拘泥於回應訴求是否能徹底平息民怨的問題上。政府以警隊執法、打擊激進示威者的同時，應雙管齊下展示和解誠意，方能避免更嚴重的社會撕裂。