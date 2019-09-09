「免費性愛論」捱轟　風雨蘭創辦人感遺憾　不應以訛傳訛、渲染

行政會議成員羅范椒芬今天（9日）早上接受香港電台英文台節目《Backchat》，稱有年輕少女為一些「勇士（warriors）」提供免費性愛，又指已確認真有其事（I think we have confirmed that this is a true case），但未能提供證據，有關言論惹起極大爭議。 性暴力關注團體風雨蘭創辦人之一、中大社會工作學系講師吳惠貞指出，近期網上出現大量無事實根據的謠言，呼籲一般市民小心分析這些訊息。對於羅范椒芬散播未經證實的謠言，她感到遺憾，認為不鼓勵任何以訛傳訛和渲染的做法。 民主黨立法會議員黃碧雲則指，羅范椒芬身為行會成員，不應不負責任地散播未經核實的流言，又認為若羅范有真憑實據，應盡公民責任協助有關人士報警求助，而非在電台危言聳聽。

黃碧雲指出，羅范椒芬身為行會成員，不應不負責任地散播未經核實的流言。（資料圖片/龔嘉盛攝）

黃碧雲：羅范若有證據應報警

黃碧雲指出，羅范椒芬身為行會成員，不應不負責任地散播未經核實的流言，又認為若羅范有真憑實據，應盡公民責任協助有關人士報警求助，而非在電台危言聳聽，又認為若未有證據，則應就發放假消息向公眾道歉，以及收回言論。

對於網上謠傳不同錄音及圖片，指有未成年女示威者，犧牲身體為「義士」提供性服務。黃碧雲指出，這些失實流言由成人網站舊片段及改圖而成，她希望謠言止於智者。

吳惠貞（中）認為一般市民要小心分析這些訊息。她對於羅范椒芬散播未證據的謠言感到遺憾，認為不應鼓勵任何以訛傳訛和渲染的做法。（中大社工學系網頁圖片） 吳惠貞：不應鼓勵以訛傳訛 風雨蘭創辦人之一、中大學社會工作學系講師吳惠貞指出，羅范至今仍未就其言論提出證據，又認為不論任何人、任何身份，一人與另一人自願發生性行為，就是「免費性服務」，直指「你同你老公幾十年都係提供緊『免費性服務』」，又質疑若男性有性需求，根本無需參與示威和「上前線」，指香港有其他地方可解決需要，反問「性同上街示威有乜關係？」吳惠貞認為一般市民要小心分析這些訊息。她對於羅范椒芬散播未經證實的謠言感到遺憾，認為不應鼓勵任何以訛傳訛和渲染的做法。

黃子悅認為羅范需就言論澄清和追一步解釋，並對女性示威者道歉。（資料圖片/吳鍾坤攝） 黃子悅斥試圖貶低示威者 前學民思潮發言人黃子悅認為，羅范及一些建制支持者利用香港人對性的恐懼、保守和偏見，試圖貶低示威者，「將負面嘅感覺套落去示威者」，散播示威者並非單純為社會利益而參與遊行、示威，「反映佢哋（建制支持者）唔相信有人會真心為香港付出，覺得上街嘅人都係有收錢、有性服務。」 早前黃子悅高舉「香港警察，強姦謀殺」標語參與集會，有關照片在網上廣傳，有建制facebook專頁將相中的標語改成「香港慰安婦免費酬勞，曱甴仼你X」，身為語言性暴力的受害者，黃子悅認為羅范需就言論澄清和追一步解釋，並對女性示威者道歉，又認為其言論不論對男性或女性也是非常不尊重。