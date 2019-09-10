【逃犯條例】林鄭：高興團體主動接觸　願搭建額外平台（附全文）

特首林鄭月娥上周公布四項措施，包括正式「撤回」修例、成立平台與公眾會面等，但仍未能制止上周末的示威演變成大型衝突。她今日(10日)出席行政會議前會見傳媒，以下為其開場發言和答問內容。

各位傳媒朋友，早晨。上周末，香港兩大基礎設施，即是香港國際機場和港鐵，又受到非常嚴峻的挑戰。在國際機場方面，有人在網上鼓吹堵塞機場，經過有關部門與機管局、港鐵的詳細部署，我們應對了這次挑戰，亦讓我們這個如此重要的航空樞紐──香港國際機場──當日能夠順暢運作。在此，我要感謝所有當日參與這項部署工作、維持香港國際機場順暢運作的所有人士，無論是公務員同事、港鐵同事、機管局同事。

不幸的是，鐵路——大家都知道，香港的地下鐵路系統是一個非常龐大的系統，每日接載的乘客是五百萬人次，涉及車站超過九十個，同樣要每一個車站動員去部署保護，實在是不切實際，亦很難做到。當日在一個遊行後，有很激進的人士，甚至大家在電視上看到可以形容為暴徒的人士，大肆破壞港島區的中環站、灣仔站和銅鑼灣站，破壞的程度大家有目共睹。我昨天亦親自與運房局局長去看過中環站所受到的破壞。中環站能夠在這麼短時間內恢復運作，繼續服務香港市民，都是體現了我們的香港精神。港鐵同事告訴我，他們盡了最大努力，通宵達旦，都是希望能夠在早上如期準時開通所有地鐵站，為香港市民服務，希望大家能珍惜這個這麼重要的基建。

當然，我在視察後感到非常痛心，無論是香港國際機場或是香港的鐵路系統，都是香港的命脈。國際機場是香港的門戶，亦是香港市民進出的重要基建；而地鐵更是與市民的日常生活息息相關，市民上班、上學、出行，很多都是依賴地鐵。所以，我在此呼籲，暴力人士不能夠再使用暴力破壞重要基建，或者破壞所有多年來很多人建立起來的設施和系統，不能夠說因為這些不是有生命的設施，就可以肆意破壞。我同樣再次要感謝大量的員工，為保持基建的順暢運作作出努力，亦很多謝市民在這段時間容忍因此所帶來的不便。

第二點我想說的就是──剛才我已說過──看到這些港鐵站受到瘋狂的破壞，已經遠遠超越了反對《逃犯條例》或是示威的訴求。這些暴力的升級和持續是不能夠解決我們目前社會面對的問題，只會令到社會的矛盾、衝突、撕裂，甚至仇恨變得更深，亦令我們日後要恢復社會秩序和修補社會撕裂更困難、這條路更漫長。所以，今日放在眼前，全社會要共同努力，一定要遏止暴力，盡快回復香港社會的秩序。

第三點我想說的就是，在過去這一段時間，在網上我們都看到很多傳播中的假消息，有時一條假消息經過多次傳播後令很多人信以為真。看到這樣的假消息，特區政府會非常努力提供資訊和事實予以澄清；但我亦呼籲市民，每一位都要理性、冷靜去看這些消息，不要受這些謠言的影響而產生一些錯誤的感覺。

最後，我想說的就是，關於我上星期三公布的對話平台，我在此再次表示特區政府是非常有誠意與社會各界、不同階層、不同背景、不同政見的人士，亦包括參與過示威的人士進行對話。我們這個對話平台自從上星期三公布後，很高興亦很感謝有不少團體主動接觸我們，願意為我們搭建額外的平台，或是他們親身來與我們對話。這些工作正在進行中，但大部分主動接觸我們希望對話的團體和人士，都不希望在一個公開的場合進行，因為他們都想很坦誠與我們交流及給予我們意見。我明白社會是要知道究竟這些由我和司局長進入社區對話的平台，從中得到了甚麼信息，所以我們將會在本月內走入社區，安排這些在地區的對話平台，當然亦盡量希望這些對話可以公開，但都要視乎情況——如果情況出現太大混亂，可能亦令我們這個坦誠對話難以進行。就這項工作，當我們有了詳細安排，會再透過傳媒向社會交代。

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你好。林太，想請問李嘉誠先生提到希望政府對社會未來的主人翁，即年輕人，網開一面，你覺得他的講法是否與你之前所說的情況一樣，即是違反法治精神？第二，美國審議《香港人權及民主法案》，透過每年準備一些報告去審視香港的特殊地位，你覺得這樣會否變相令美國成為特區政府施政，或參與特區政府或影響特區政府施政，變成可能是一個持份者角色？謝謝。 記者

第一，正如我所說，在這兩、三個月期間，很多人公開發言，我不會評論個別人士的發言；但特區政府對於香港青年人的關心、關愛，是我們特區的政策，尤其是本屆政府自成立以來這兩年多，我們都透過不同政策，無論在青年人的學業、事業、創業方面，不斷去做一些新政策，亦給予青年人有更多參與政府政策的機會。但經過這次事件，我同意我們應該做得更多、做得更好，而令我們做得更多、做得更好，最重要的渠道就是與青年直接對話，去聆聽青年人的心聲，這是第一點我想說的。第二，就是法治。特區政府一直堅持法治，法治是香港很重要的核心價值，任何違反法治的行為都不應該受特區政府認同和支持，所以在這次事件中，我們都是堅持違法行為一定會依法追究。

有關於第二個問題，其實美國國會部分議員提出以《香港人權與民主法案》來介入特區事務不是第一次；以我們所知，自從二○一四年，每一、兩年他們都會提這個議案，當然以往從沒通過。特區政府對有些外國國會──這次事件為美國國會──通過這些在他們當地的草案介入香港特區的事務是絕不認同，表示深切遺憾。事實上，我相信在國際上，大家都要互相尊重，每個地方的國會應該處理自己國內的事務。特區政府的事務應該由特區來處理，尤其我們是中華人民共和國轄下的一個特別行政區，外國議會以任何形式干預香港特區的內部事務都是極不恰當，亦不會容許它成為香港特區事務如你剛才講並形容為的一個「持份者」。我在此希望不要再有本地人士，特別是身處某些位置的人士，主動要求美國政府或美國國會去通過這個將會影響香港的《香港人權與民主法案》。

林太，你好。想問因為昨日你都去了港鐵視察，你剛才都說過你想落區，想問為何昨日去了港鐵站視察，是否就是你落區的第一步？如果是的話，你是否真的有誠意與市民對話？ 記者

我們非常有誠意與市民對話，但昨天的視察不是屬於我上星期三所說、我和我的司局長會主動走入社區與市民直接對話；那純粹是作為行政長官，我有多個責任，當我們這麼重要的基建在一日之內受到這麼嚴重的破壞，我有責任親自視察，看看情況怎樣，從而回到政府內部，看看有甚麼需要部署。這和落區直接聽市民意見，是行政長官兩類不同的工作。至於我落區後，大家留意到，我們都有發新聞公報，下午亦由我們相關的司局長與這兩個重要機構──即機管局和鐵路公司──的高層開會，一方面檢視過去這個周末他們的部署、體驗，看看有甚麼地方可以改進，若下一次遇到很嚴峻的挑戰時，能夠將影響減至最低；另一方面亦讓我們的有關部門，包括出席的運房局、運輸署，還有警務處，可以因應他們總結的經驗，知道在哪方面可以做得更好。我也想清晰帶出一個信息，不時都聽到有些人說，很多這些工作都是由警務處獨力支持，我想在此重申，其實整個特區政府都全力支持警務處止暴制亂的執法工作，亦透過我們高層的統籌，令每一次大型行動或防禦性行動中，都能各司其職，盡量配合得更好。

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你好，特首。三個月以來，我們也看到大量香港的城市設施被暴力的示威者進行大肆的破壞，像機場、地鐵、道路設施等等。我們也知道，香港的城市設施是屬於全體市民的共同資產，也有人在網上提出，這個損失要讓破壞者去買單。我想問一下，對於幾個月以來，香港的城市設施受破壞的整體情況是怎麼樣？政府有沒有統計的數字，還有這種修復會不會有專門的資金？同時，想問一下，特區政府對於下一步如何阻止這種破壞城市設施的行為？謝謝。 記者

我剛才主動說，在上個周末，我們見到香港兩大基建，一個是香港國際機場、一個是香港鐵路，受到很嚴峻的挑戰。當然每次我們都盡量去掌握情況作出部署，所以上星期六，各位見到我們能夠保護香港國際機場，當天的整體運作很順暢；但個別旅客是受到影響，因為他恐怕出現堵塞，比以前早到機場，有的跟我說是早了幾個小時到達飛機場。整體來說，是成功避免了一場嚴峻的挑戰和堵塞，但是這個部署是有代價的，我們要動員大量人力來保護香港國際機場。相對來說，鐵路是非常複雜、非常麻煩，因為香港的鐵路系統龐大，我們每天接載五百萬人次，我們有超過九十個站，所以要動員人手去保護每一個地鐵站可以說是不可能的要求，我們也不知道哪天、哪個時候、暴徒要到哪兒去破壞地鐵。現在最重要的，就是全社會每一個市民對於我們這麼重要的基建，對於香港是珍惜、是愛護的，必須要跟這些破壞者說，我們不再容忍這些行為。

過去兩、三個月，破壞的程度很高；到目前為止，我們沒有一個統計數字，但是資金應該足夠的。我們最重要的就是先把運作恢復起來，把對香港市民的影響減到最低。往後怎麼阻止，源頭還是令暴力的人不再去破壞，我們就能把破壞停下來；要是他仍然在網上鼓吹這些破壞的行動，我們就好像上個周末，盡量做好部署。我再次強調，有的時候，基於我們的社會環境、我們城市管理的複雜性，很難完全能夠把它保護起來，所以我再一次呼籲香港市民，必須要共同維護香港的社會秩序，必須要跟暴力分割；唯有這樣，我們才能保證香港社會的安定、平靜，回復我們熟悉的香港。多謝大家。