【9.29】何韻詩赴台參與遊行　受訪期間遭淋紅油

台灣及香港公民團體發起今天（29日）「台港大遊行」活動，聲援香港反修例運動，民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持，歌手何韻詩也會到場參與本次活動。 何韻詩在遊行開始前接受傳媒訪問，訪問期間突遭一名戴深藍色頭套、黃色安全帽的男子淋紅油。何韻詩及後繼續接受訪問，指香港人每天面對這種威脅，強調港人不會退縮和懼怕。

何韻詩及後繼續接受訪問，指香港人每天面對這種威脅，強調港人不會退縮和懼怕。（多維新聞袁愷勳攝）

遊行以「撐港反極權」為題，下午3點在立法院濟南路集合，行經西門町、台北車站等地，民進黨、時代力量等政黨將聲援。遊行過後將會舉行晚會。包括前香港民族黨召集人陳浩天、銅鑼灣書店老闆林榮基、何韻詩等人亦出席。

何韻詩在遊行開始前接受傳媒訪問，訪問期間突遭一名戴深藍色頭套、黃色安全帽的男子淋紅油，何韻詩的頭髮和衣服沾上紅油，何身旁的採訪器材亦「中招」。

不過何韻詩及後繼續接受訪問，稱：「明顯看到親中人士非常低質素」，又說香港人每天面對這種威脅，明顯是打壓和恐嚇，強調港人不會退縮和懼怕。

