批泛民出言侮辱　讚一哥不卑不亢　林鄭：兩級議會何時回到正軌？

警務處處長鄧炳強今（16日）到中西區區議會回應議員質詢，會議尾聲有議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力，縱容警員濫權濫暴，要求鄧炳強下台，「一哥」聞言起身離開，民政事務專員亦一併離場。 政府晚上先發稿批評有關動議是對警方作出不實指控，事隔短短一小時，特首林鄭月娥亦在Facebook批評，民主派區議員用各種手法對處長和警隊作出不實指控、出言侮辱，破壞議會應有的規矩和議員和官員應互相尊重的基礎，她今早出席立法會會議亦受到同樣對待，「這兩級議會什麼時候才可回到正軌，為市民做實事呢？」

林鄭讚賞鄧炳強表現不卑不亢，據理力爭，是日後其他須出席區議會會議的部門首長的一個好榜樣。（歐嘉樂攝）

林鄭在文提及，在2006年檢討地方行政的其中一項建議，就安排一些指定部門的首長要在四年一屆的區議會親自到18區出席會議，介紹部門的最新發展和回答議員的提問，而警務處處長鄧炳強就率先履行政府承諾，出席中西區區議會會議。

惟林鄭批評，民主派議員用各種手法對處長和警隊作出不實指控、出言侮辱、動議譴責，破壞議會應有的規矩和議員和官員應互相尊重的基礎，令她感遺憾，「鄧Sir的不卑不亢，據理力爭，是日後其他須出席區議會會議的部門首長的一個好榜樣。」

林鄭指今早出席立法會答問會同樣遭民主派議員的相同對待，「這兩級議會什麼時候才可回到正軌，為市民做實事呢？」（余俊亮攝）

林鄭又指，自己今早出席立法會答問會同樣遭民主派議員的相同對待，「這兩級議會什麼時候才可回到正軌，為市民做實事呢？」