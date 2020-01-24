【武漢肺炎】區會通過撥款購口罩　惟程序繁複供應少　恐未能應急

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，香港至今已出現兩宗確診個案，市民爭相購買口罩，令供應嚴重短缺。逾半區議會近日通過撥款，用作購買口罩、酒精搓手液、防包等防疫用品，並派發予市民，其中中西區區議會昨天（23日）「加碼」通過130萬元撥款，用作購買口罩、洗手液、清潔社區及教育市民等，大埔區議會、元朗區議會、南區區議會亦通過50萬元撥款購買防疫用品。 新同盟西貢區議會主席鍾錦麟表示，政府和區議會採購程序繁複，衞生署對採購口罩的標準相當高，因此可選擇的供應商亦不多。新同盟大埔區議員胡耀昌表示，區議會秘書處在撥款通過後向五間口罩供應商索取報價，其中一間供應商稱無貨，有三間供應商待年初七才能回覆，另一間則稱最快三月才有貨，他估計首批以區議會撥款購買的口罩需今年三月才送到。

鄭達鴻發起「全民監察口罩價錢大行動」，呼籲市民發現有藥房等商店抬價和「發國難財」，可拍照傳予當區區議員。（資料圖片/歐嘉樂攝）

鄭達鴻發起「全民監察口罩價錢大行動」

民主派主導的新一屆區議會在防疫措施上大手闊斧（見表），其中中西區區議會通過130萬元撥款，油尖旺區議會今天亦通過120萬元撥款，深水埗區議會已預留本年度60萬撥款，予健康及安全社區工作小組就防疫措施招標等。中西區區議員何致宏表示，120萬元撥款為去屆區議會的剩餘撥款，除了購買口罩、搓手液後，亦會用作清潔街道和教育工作，目前正待區議會秘書處向供應商索取報價，他透露上周曾有供應商作報價，成人口罩每個1.5元，洗手液每瓶5元。

東區區議會正商討撥款40萬至80萬元，購買口罩、酒精搓手液、防包等防疫用品。公民黨東區區議員鄭達鴻表示，政府採購招標繁複，可能三月頭才購得首批口罩，形容「遠水不能救近火」。鄭達鴻認為，需加強清潔工人的防護裝備，減低清潔工的健康風險。

鄭達鴻又發起「全民監察口罩價錢大行動」，呼籲市民發現有藥房等商店抬價和「發國難財」，可拍照傳予當區區議員，透過群眾壓力，迫使商店以合理價錢售賣口罩。

鍾錦麟以區議會主席身份去特首辦，希望政府可先運用口罩儲備，先向有需要的市民派發。（資料圖片）

鍾錦麟去信特首促動用口罩儲備



鍾錦麟透過，西貢區議會初步計劃撥款六十萬元，三十萬元購買口罩，餘下三十萬元購買酒精搓手液。鍾錦麟表示，正了解政府的採購程序，同樣發現程序繁複，衞生署對採購口罩的標準相當高，因此可選擇的供應商亦不多，他希望政府能夠簡化採購程序，否則或到三月、四月才購得首批口罩。

鍾表示，民主派現時「兩條腿走路」，他以區議會主席身份去特首辦，希望政府可先運用口罩儲備，先向有需要的市民派發，同時向市民派發過多的防疫包，九龍城區議會副主席鄺葆賢亦有關事宜去信民政事務總署。

大埔區議員早前通過50萬元撥款購買防疫用品，胡耀昌表示，區議會秘書處在撥款通過後向五間口罩供應商索取報價，一間稱無貨，三間則要待年初七才能回覆，另一間稱最快三月才有貨，他估計首批以區議會撥款購買的口罩需今年三月才送到。胡耀昌指，現時需靠區議員自費購入口罩，向有需要的市民派發。

中西區區議會昨天（23日）「加碼」通過130萬元撥款，用作購買口罩、洗手液、清潔社區及教育市民等。（資料圖片/李澤彤攝）

部分區議會防疫撥款