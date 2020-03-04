【立法會選舉】「黃店」阿布泰老闆擬戰進出口界　成功機會有多大

立法會選舉9月舉行，民主派全力搶攻功能界別，冀爭取議席過半，正打算挑戰多個屬建制派保壘的功能界別議席。「黃店」阿布泰國生活百貨創辦人林景楠今日（4日）表示，積極考慮出戰進立法會進出口界議席，但此界別由回歸前已經由建制派主導，民主派參選恐怕會成為炮灰？

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠曾多次就反修例運動公開表態。（資料圖片）

曾參與「光復」行動遭海關解僱

林景楠今日在Facebook撰文，自言從商4年以來一直思考作為商人的定位，毋忘初衷，並公布自己有強烈意向，並會積極考慮參選今年度立法會選舉的進出口界別。林景楠又提到，「光復立法會為重光香港的一步」，呼籲進出口界的同業支持自己，及積極登記成為選民。

林景楠曾任海關關員，2015年2月出席「光復沙田」行動，並接受電視台訪問公開反對一簽多行，因而被起底及解僱。林景楠離開海關後，創辦阿布泰國生活百貨，現時經營13間分店，並多次就反修例運動表態，包括響應去年「612」罷市等。

立法會議員黃定光。（張浩維攝）

出入口商會主導難撼動

自1995年起，立法會進出口界一直由建制派壟斷，由唐英年、許長青至現任的黃定光，全部屬自動當選。進出口界分團體票及個人票，根據選舉事務處資料，2019年進出口界選民共1299人，團體票佔817，個人票佔482，當中大部分為中華出入口商會（中出）的會員，屬難以撼動的建制陣地。

登記成為進出口界選民有一定門檻，例如是根據《應課稅品條例》領有進口、出口的應課稅品牌照的公司； 領有進口或飲用酒類牌照的公司、汽車公司等；在「香港鐘錶入口商會」、「香港華安商會」等10多個團體有大會表決權等。

不過，上述團體絕大部分屬中華出入口商會會員，屬於建制陣營，若有民主派人士出選，要爭取商會支持可謂難過登天，民主派多年來亦不派人挑戰。在特首選委中，進出口界18個議席亦全由建制派包辦。

進出口界一直以來由「中出」協商人選，其中人稱「象哥」的黃定光已連任四屆議員，他多次聲言今次會交棒，目前大熱接班人是全國政協委員、中出副會長黃英豪。