鐵騎警雙手離軚　運輸署回應朱凱廸質詢：任何人駕駛均要注意安全

日前網上流傳影片，有交通警駕駛電單車時雙手離開軚盤，並作出雙手打圈的動作，引起公眾關注；警方其後在facebook解話，指該名交通警員護送載有武漢抵港人士的車隊前往火炭，其間以雙手打手號，作出專業判斷示意後方車輛勿駛近車隊。 立法會議員朱凱廸今日（11日）於財委會上，要求運輸署澄清是否存在相關手號，運輸署代表回答指「任何人在道路駕駛時均要注意安全」。警務處總警司（策劃及發展）李雅麗就辯稱，根據道路使用者守則，並沒有定明駕駛電單車時控制手柄的規定。

警務處總警司（策劃及發展）李雅麗辯稱，根據道路使用者守則，並沒有定明駕駛電單車時控制手柄的規定。（余俊亮攝）

不回答警員手號是否符合守則

就有警員駕駛電單車期間張開雙手並作拍翼姿勢，朱凱廸早前獲運輸署以書面回覆，規矩中沒有列明駕駛電單車的人士不可以雙手離開。惟朱凱廸今日在財會上指出，參照道路使用者守則，指示後面的車輛慢駛或停車的手勢為單手搖晃，要求運輸署作出澄清。

運輸及房屋局總土木工程師（工務計劃）康榮傑回答指沒有補充。其後發言的民主黨胡志偉繼續質問，該警員使用的手號是否符合運輸署守則，康榮傑沒有正面回答，只表示法例規定任何人在道路駕駛時均要注意安全。公民黨楊岳橋追問當中的「任何人」是否包括警務人員，康榮傑再次表示沒有補充，被楊岳橋直斥悲哀，批評是法律面前人人平等，警察除外。

公民黨郭家麒向警務處總警司（策劃及發展）李雅麗發問，有關警員是否需要受罰。李雅麗回應指當時警員是按照其專業判斷，需要雙手遞起發出手號，外國亦有此案例。而根據道路使用者守則，並沒有定明駕駛電單車時控制手柄的規定。

根據運輸署網頁，示意慢駛或停車是單手向下揮動（右下黑框），而非雙手。

警方多次回應稱 警員有專業判斷

公民黨譚文豪繼續質疑，警方駕駛電單車時是否可雙手離開。李雅麗再重申，當時警員駕駛電單車時，正執行護送武漢回港人士到檢疫中心，見附近車輛過於接近，才以雙手打手號，要求附近車輛不應跟車太貼。

譚文豪指，如果李雅麗的說法屬實，所有人都可以在駕駛電單車時，雙手不握車。譚文豪提到，在法律文件已列明，單手駕駛已是十分危險，質疑雙手放手時，如何會變得十分安全，「佢莫斯科馬戲團出身架？」，追問警員是否在學堂有接受過這種訓練。

李雅麗回應指，警員有受過專業訓練，是道路上的執法者。譚文豪再質疑，下次警員是否可依專業判斷，站在電單車上駕駛。